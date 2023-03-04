水情燈號轉黃！嘉義縣府提供回收水 盤點抗旱井

嘉義縣政府所轄水資源回收中心提供提供回收水供民眾使用。（嘉義縣政府提供）

2023/03/04 14:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕經濟部水利署自3月1日起將嘉義地區水情燈號轉為減壓供水黃燈，因應旱災，嘉義縣府利用回收水作為不經人體接觸的「生活次級用水」，並盤點抗旱井，及早完成抗旱整備作業，並請民眾節約用水。

嘉義縣政府表示，所轄擴大縣治污水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水水量分別約為4000噸、1470噸、2600噸及1000噸，每日可提供回收水量分別約400噸、300噸、200噸及400噸供民眾使用，可作為不經人體接觸的「生活次級用水」，例如道路清洗、澆花、洗車等用途。

縣府在山區無自來水易缺水地區設置簡易自來水，於中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮緊急應變佈設緊急備用水塔共88座，可擴大山區儲水量，供山區民眾於缺水時可就近取載水使用。

縣府盤點嘉義縣抗旱井共34口，其中32口屬農水署所有，1口屬台糖所有，1口屬台水所有；分布狀況為民雄、新港、東石、大埔各1，其餘全部在大林。已由環保局就交通較為便利的抗旱井進行水質檢測作業中，以利及早完成抗旱整備作業，自來水公司公司目前於所轄新港、大林淨水場內正在鑿設4口新抗旱井，預計4月底前每日約可提供4000噸水。

縣府表示，已在官網建立抗旱專區，提供供水情勢說明、相關節水作為及污水廠供水訊息等，以利民眾即時了解水情，歡迎民眾申請取用污水廠所提供不與人體身體接觸的生活次級用水。

縣府也在跑馬燈電視牆配合刊登節約用水宣導文字，由環保局加強利用垃圾車廣播節約用水，新聞行銷處於電視台配合宣導節約用水文字或圖像，經濟發展處加強控管工業區節水措施，教育處於學校張貼宣導海報，並請各公所配合於鄉鎮里民大會等大型集會活動進行節約用水宣導及張貼節約用水海報等。

嘉義縣長翁章梁呼籲民眾節約用水。（嘉義縣政府提供）

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