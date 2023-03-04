響應植樹節 嘉大森林週6日起贈苗

嘉大森林週自3月6日起提供苗木，供民眾持發票兌換。（嘉大提供）

2023/03/04 12:42

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕3月12日植樹節將至，嘉義大學森林暨自然資源學系將在蘭潭校區以「森羅萬象」為題舉辦系列活動，森林週期間6日至11日每日下午1點至4點提供約2400株台灣原生樹種苗木，供民眾以1至2月未開獎發票換取，地點在學生活動中心保健室旁中庭。

嘉大森林暨自然資源學系森林週總召江婷羽說，逢3月植樹節，為宣導植樹造林綠美化，準備月橘、小葉赤楠、春不老、濕地松、相思樹、台灣櫸、光臘樹、榔榆、蘭嶼肉桂、楓香、鐵冬青、金新木薑子、過山香、烏皮九芎及燈稱花等，約2400株台灣原生樹種苗木，供民眾以1至2月未開獎發票換取，發票兌獎所得將全數捐贈公益。

此活動苗木來源由嘉大學生於實習期間培育及嘉義林管處提供，每日苗木贈送的樹種與數量以森林週活動的臉書粉絲專頁公布為主，若有更改則以現場提供為主。

江婷羽表示，6日起至12日森林週活動內容豐富，包括主題海報講解、森林文創小物販賣、苗木販賣及食品販賣。今年推出創意食品為香氣十足的艾草蛋系列三明治、林下經濟栽種物種金線連泡製茶飲和許多香料共製而成的馬薩拉奶茶，及延續去年深受好評的桂花牛奶凍與新推出的香蕉鬆餅，希望透過森林週的推廣，讓民眾能認識森林植物的多元運用。

響應植物節，嘉大提供2400株台灣原生樹種苗木供民眾索取。（嘉大提供）

嘉大森林暨自然資源學系將於6日起以「森羅萬象」為題舉辦系列活動。（嘉大提供）

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