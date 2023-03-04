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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義「大風埕觀日峰」俯瞰逾百頃茶園 宛如超級八卦陣

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    2023/03/04 09:58

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太和村大風嶺「大風埕觀日峰」有360度無敵展望角度，除可以觀賞塔山日出，還可以俯瞰綿延逾百頃茶園、號稱全台最大面積的連續茶園，經網友分享如同超級八卦陣茶園的美景照片，成了嘉義山區觀光新秘境。

    退休校長黃寶男表示，大風嶺整座山都是茶園，嶺頂觀日台有360度的無敵視野，整座山的碧綠一覽無遺，天亮時在這裡迎接旭日由塔山升起，黃昏則目送夕陽沈於1314海鼠山，為名副其實的「觀日峰」。

    黃寶男進一步說，大風埕觀日峰海拔1420公尺象徵性著「一世愛你」，這裡有號稱全台最大的連續茶園，總是雲霧繚繞，白牆一片，這是茶葉生長最好的環境，造就了阿里山茶的高品質，推薦大家到此享受如同神仙般的愜意遊程。

    來自彰化的張姓遊客指出，觀日峰底下面積超大的弧形彎曲茶園，宛若是放大版的八卦陣，景致美不勝收，光是茶園風光就超級療癒，而從360度視野看去，可以看到大塔山、小塔山、草嶺、大凍山與海鼠山等，全台最美麗的茶園就在嘉義大風埕觀日峰可說是稱之無愧。

    從162甲上到觀日峰約2.5公里，可以開車上到停車場，沿途路況還算不錯，但路幅有限，會車困難，建議可以把汽車停在162甲線公田休憩站，這裡還有公廁，可以上完廁所再漫步上山，單趟約40分鐘。

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積，宛若超級八卦陣的連續茶園。（記者蔡宗勳攝）

    大風埕觀日峰的竹林茶園步道。（記者蔡宗勳攝）

    大風埕觀日峰的竹林茶園步道。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積連續茶園中的櫻花景色。（記者蔡宗勳攝）

    號稱全台最大面積連續茶園中的櫻花景色。（記者蔡宗勳攝）

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