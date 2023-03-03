超帥氣！黑面琵鷺路旁覓食不怕人 繁殖羽有如希臘戰士頭盔

換上繁殖羽的黑面琵鷺，有如戴上頭盔的希臘戰士。（記者林宜樟攝）

2023/03/03 17:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣沿海是候鳥天堂，去年底到今年初有超過千餘隻黑面琵鷺棲息，天氣變暖，黑琵正準備北返，目前布袋鹽田濕地周邊仍有400多隻黑琵棲息，其中有4成正長出繁殖羽，頭後的長飾羽有如「希臘戰士頭盔」，形成羽冠，非常美麗。今天不少黑琵竟在台17線旁魚塭覓食，來往人車密集也不怕，鳥友近距離觀察黑琵，直說「太幸運了！」

布袋鹽田濕地目前由高雄市野鳥學會認養，維護生態進行保育，並調控鹽田水位，讓各類候鳥能夠有適當的水深覓食。高雄鳥會專員歐玉嵐說，黑琵在繁殖期頭部有黃色長飾羽，眼先有黃色斑塊，胸至後頸呈現黃色，目前觀測布袋鹽田濕地周邊有411隻黑琵，166隻已出現繁殖羽，其中108隻已完成換羽。

布袋鹽田周邊的黑琵出現在人類活動範圍，近距離可僅距離道路旁人車10多公尺，與其他黑琵過冬區域大多只能在距離百公尺遠觀察，差異很大。

高雄鳥會常務理事李怡慧說，黑琵在3月底到4月初北返，因應長途飛行，必須儲存能量，距離北返時間已不遠，「忙著覓食也不理人了」。黑琵會在魚塭收成整池時覓食，此時會有機會近距離觀察。

李怡慧提醒，觀察時請安靜勿喧譁，避免驚嚇鳥類，有時在路邊發現黑琵，可停車後慢慢降下車窗，在車內觀察，若打開車門下車，鳥兒就會飛離；或是可先在遠處停車，再慢慢移動到適當位置觀察。

高雄鳥會近年來定期舉辦免費賞鳥活動，推廣生態保育，3月19日將與嘉義縣政府農業處、雲嘉南濱海國家風景區管理處在布袋濕地生態園區舉辦「布袋候鳥季元年」活動，將集結學生、生態社團、在地社團及光電業者，舉辦導覽、短講、闖關、影片欣賞等活動。

鳥友近距離就可觀察黑面琵鷺。（記者林宜樟攝）

正換上繁殖羽的黑面琵鷺，就在人車來往頻繁的台17線旁覓食。（記者林宜樟攝）

換上繁殖羽的黑面琵鷺，有如戴上頭盔的希臘戰士。（記者林宜樟攝）

黑面琵鷺在台17線旁覓食。（記者林宜樟攝）

黑面琵鷺在台17線旁覓食，儲存能量準備北返，近距離觀察切勿喧譁打擾牠們。（記者林宜樟攝）

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