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    幸福慢城！ 大林鎮代會通過4大社會福利自治條例

    嘉義縣大林鎮代會通過4大社會福利自治條例。（大林鎮公所提供）

    嘉義縣大林鎮代會通過4大社會福利自治條例。（大林鎮公所提供）

    2023/03/03 16:22

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮民代表會今（3日）召開臨時會審議公所提出的4項社會福利自治條例，全數通過「3歲以下育兒津貼自治條例」、「中低收入老人全民健康保險費補助自治條例」、「鎮民喪葬慰問金發放自治條例」、「鎮民團體意外保險自治條例」，鎮長許有疆感謝代表們與公所一起為鎮民謀福利。

    許有疆表示，針對意外事件日漸增加，鄉親常有猝不及防的倉皇與困難，因此公所規劃辦理「鎮民團體意外保險」，每一被保險人投保團體意外保險金額為新台幣10萬元；而針對育兒家庭的辛勞給予支持與肯定，提出「0-3歲托嬰津貼補助每年6000元」的政策；對於失去親人的哀傷不捨，擬定發放「鎮民喪葬慰問金」1萬元以致慰問之意；也為減低中低收入老人的負擔，補貼其健保費。

    許有疆指出，大埔美產業園開發成功，大林鎮公庫稅收增加，因而將工業區外溢成果回饋給鎮民，與鄉親共享繁榮大林的喜悅，並照顧鎮民幸福生活，因而上任後，與公所團隊構思社會福利方案，並拜會代表會主席、副主席及代表們，透過政策說明與政策溝通，尋求代表會支持。

    代表會今日於臨時會中順利通過4大法案。大林鎮公所表示，除「鎮民團體意外保險」尚需辦理發包外，其餘3項社會福利政策都追溯自112年1月1日生效，鄉親可依需求至公所申請。（16:35更新）

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