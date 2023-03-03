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    春神到！阿里山遊樂區花季未登場先轟動 追櫻人潮不斷

    阿里山國家森林遊樂區內多種櫻花盛開。（嘉義林管處提供）

    阿里山國家森林遊樂區內多種櫻花盛開。（嘉義林管處提供）

    2023/03/03 14:29

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕眾所期待的阿里山花季（3月10日至4月10日）倒數計時，嘉義林區管理處以「療癒之森」作為阿里山國家森林遊樂區的年度主題，3月11日以「櫻與音的對話」活動迎來今年度阿里山花季，並為全國第一條森林療癒步道「水山療癒步道」揭開序幕。

    而時序來到3月，雖花季尚未正式登場，但目前國家森林遊樂區已是群櫻盛開的局面，以阿里山工作站前花況最為亮麗，唐實櫻小櫻王滿開，紫藤花架後方靠近步道邊的唐實櫻以及粉色系櫻花、緋寒櫻也都盛開中；沼平車站周邊公園的粉色系櫻花及緋寒櫻滿開中，可以拍攝櫻花火車，派出所的唐實櫻也是滿開，白色霧社櫻零星初開，吸引許多上山追櫻。

    花季《櫻與音的對話》主場活動，11日上午在千歲檜平台邊登場，走過疫情紛擾，是時候以森林自然原力安頓身心靈，在春暖花開的遊樂區，療癒休養、感受歲月靜好，林管處將邀大地藝術家－心流秘境團隊，揉合花香、林木、山景間演出療癒舞蹈，開啟阿里山花季。

    位於阿里山國家森林遊樂區第二管制哨內（祝山林道2.5K處）新設置的「水山療癒步道」，全長860公尺，利用棧道及現地土壤、碎石夯壓的硬土步道，融合地形及周邊地景，形成一條富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的遊憩環狀系統，創造遊樂區新亮點。

    嘉義林管處表示，於步道節點設置「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等療癒空間，配合森林療癒解說柱，以森遊阿里山APP藍芽推播療癒解說，讓遊客在任何時間造訪都能進行自我療癒活動。

    阿里山工作站前阿龜櫻盛開。（嘉義林管處提供）

    阿里山工作站前阿龜櫻盛開。（嘉義林管處提供）

    粉色系櫻花阿龜櫻與藍天白雲相映成趣。（嘉義林管處提供）

    粉色系櫻花阿龜櫻與藍天白雲相映成趣。（嘉義林管處提供）

    台灣原生櫻花霧社櫻目前開花約5成。（嘉義林管處提供）

    台灣原生櫻花霧社櫻目前開花約5成。（嘉義林管處提供）

    沼平公園山櫻花與白木蘭交錯妝點。（嘉義林管處提供）

    沼平公園山櫻花與白木蘭交錯妝點。（嘉義林管處提供）

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