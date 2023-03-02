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    嘉義縣蛋雞場染禽流感 撲殺3.6萬隻耗時12小時

    嘉義縣六腳鄉蛋雞場進行撲殺作業。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣六腳鄉蛋雞場進行撲殺作業。（記者林宜樟翻攝）

    2023/03/02 23:31

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會動植物防疫檢疫局今晚發布新聞稿，指嘉義縣六腳鄉一場蛋雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，嘉義縣家畜疾病防治所已於3月1日整場撲殺，今天完成禽屍化製及全場消毒工作。

    防檢局指出，嘉義縣家畜疾病防治所執行3萬6766隻24到125週齡蛋雞撲殺銷毀作業。嘉義縣家畜疾病防治所表示，2月28日接獲家畜衛生試驗所通知，該場檢驗報告為H5N1陽性，3月1日上午出動70餘人進行撲殺作業，直到晚間8點完成，整整耗費12小時。

    防檢局指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，天氣較冷，日夜溫差大，請養禽場業者加強飼養管理，適時開啟禽舍保溫與通風設備，以減少禽隻緊迫，同時維持防鳥設施正常運作，落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，人員進出不同禽舍也須更換乾淨工作衣鞋，以共同防範疫情發生及傳播。

    防檢局籲請業者提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

    嘉義縣六腳鄉蛋雞場進行撲殺作業。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣六腳鄉蛋雞場進行撲殺作業。（記者林宜樟翻攝）

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