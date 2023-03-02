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    首頁　>　嘉義縣

    嘉南春季雜作第2階段3/9~16供灌 農民籲水量別像「囝仔放尿」

    農田水利署嘉南管理處今天舉行春季雜作供灌說明會。（記者王善嬿攝）

    農田水利署嘉南管理處今天舉行春季雜作供灌說明會。（記者王善嬿攝）

    2023/03/02 20:25

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉南地區水情嚴峻，農委會農田水利署研訂「嘉南地區春季雜作抗旱灌溉計畫」，規劃以多元水源搭配烏山頭水庫供水，以嘉南大圳南北幹線為界，現在進行第一階段南幹線灌區供灌，第二階段自3月9日到3月16日供應北幹線灌區的嘉義、朴子、台南新營雜作區，灌溉水量1700萬噸。今天在嘉義縣舉行說明會，與會農民呼籲，供灌水量別像「囝仔放尿」般少，嘉南管理處允諾，會維持一定水量。

    嘉義縣長翁章梁、農田水利署長蔡昇甫、立委陳明文、蔡易餘與數十名農會小組長，今天下午出席說明會。

    蔡昇甫表示，南部地區至今已有569天沒有大雨以上降雨，農業用水遇到很大挑戰，因此針對春季雜作用水，採取史上難度最高的多元灌溉抗旱計畫，經盤點，嘉南管理處所轄有5處埤塘加上滯洪池總計用水量有358萬噸，嘉南大圳灌溉系統跨接溪流、區排等可抽引水處推估取水量約668萬噸，另轄管公井39口、台糖水井17口及民間水井，可取水量約640萬噸，搭配曾文、烏山頭水庫供應1680萬噸，總計3300萬噸完成嘉南地區春季雜作供灌。

    翁章梁說，嘉縣一期稻作已經停灌，農委會及農田水利署運用多元水源配合精密配水措施，要完成嘉南地區春季雜作供灌，希望農民朋友一起協助，讓雜作耕作順利。

    蔡易餘另在會中建議，停灌區域不種稻作種植綠肥的補償金審核條件應放寬，也有助減少灌溉用水。

    嘉義縣長翁章梁（右）出席春季雜作供灌說明會。右二為農田水利署長蔡昇甫。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）出席春季雜作供灌說明會。右二為農田水利署長蔡昇甫。（記者王善嬿攝）

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