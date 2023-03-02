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    首頁　>　嘉義縣

    盧照琴公司大門挨5槍 嫌犯投案：不爽「瘋琴」猥褻少女

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍。（記者林宜樟翻攝）

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍。（記者林宜樟翻攝）

    2023/03/02 09:57

    首次上稿 09:24
    更新時間 09:57

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕曾被列為十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上鄉設立巨得集團公司，今天（2日）凌晨1點多遭邱姓男子朝大門開槍；29歲邱嫌隨即向警方投案；警方調查，邱嫌供稱，他看到新聞報導，指盧照琴曾猥褻少女，心生不滿，因而開槍；初步判定犯嫌射擊5發，警方已查扣槍彈，將以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署偵辦，並深入追查。

    據了解，邱姓男子供稱，看到媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，對此感到不滿，今天凌晨1點51分駕駛車輛前往嘉義縣水上鄉巨得集團大門開槍，宣洩情緒，隨即投案。

    水上警方到場勘查，發現現場大門前方道路上有散布的彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損，警方拍照記錄並量測現場證物座標位置情形，訊後將邱男移送法辦。

    盧照琴曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，遭判刑2年4月，2009年7月獲假釋出獄，但他又被控2018年猥褻17歲少女小美（化名），法院一、二審均依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判他有期徒刑10月，2022年3月最高法院駁回他的上訴定讞。

    盧照琴2022年3月25日發監，徒刑10月，本應於今年1月24日期滿，然因縮刑18日，於1月6日期滿出獄；今天槍擊案發後，目前尚聯絡不到。

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍，鐵捲門上有明顯凹痕。（記者林宜樟攝）

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍，鐵捲門上有明顯凹痕。（記者林宜樟攝）

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍，玻璃門上彈痕累累。（記者林宜樟翻攝）

    曾列十大槍擊要犯的「瘋琴」盧照琴在嘉義縣水上設立的公司今天凌晨遭人開槍，玻璃門上彈痕累累。（記者林宜樟翻攝）

    「瘋琴」盧照琴曾列十大槍擊要犯。（記者林宜樟翻攝）

    「瘋琴」盧照琴曾列十大槍擊要犯。（記者林宜樟翻攝）

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