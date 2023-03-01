保全閃避傾倒路樹撞死 嘉縣府被判國賠396萬

嘉義縣政府回應會再上訴。（資料照）

2023/03/01 16:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕在故宮南院擔任保全的胡姓男子，去年2月20日凌晨下班後，騎機車行經嘉縣太保市一處鄉道，為閃避橫倒在慢車道上的花旗木路樹，加上天雨路滑，擦撞路邊緣石後重傷死亡，家屬以嘉義縣政府疏於維護、保養等理由請求國賠。嘉義地方法院一審認為，橫倒路樹與機車失控致胡男擦撞路邊緣石死亡有因果關係，判決嘉義縣政府國賠總計396萬6千餘元，全案可上訴。

縣府建設處長郭良江表示，因事故地點與傾倒路樹間有距離，對於兩者之間的因果關係還有疑惑，會再上訴。

胡妻指控，事發當日，太保市東勢里嘉58-1線3.3公里處，有一棵路樹受風雨影響而連根拔起，橫倒在慢車道上，胡男於凌晨2點19分下班騎機車返家時，為了閃避路樹加上天雨路滑，撞上路邊緣石、人車倒地，導致頭部與顏面鈍性創傷，中樞神經性休克死亡，縣府有管理、維護、保養等疏失；丈夫死後，她須獨自撫養16歲女兒、14歲兒子，請求包含醫療、喪葬、撫養、精神慰撫金等共546萬6千餘元。

縣府辯稱，路樹傾倒位置距離胡男機車擦撞處相差23.4公尺，且相驗屍體證明書記載，胡男血液酒精濃度經換算為每公升0.0965毫克，認為事故是胡男酒後駕車加上天候不佳所致，且該棵路樹為2020年4月種植，同批種植384棵路樹，事故發生時其餘383棵樹均無傾倒，委託管理廠商也在去年2月7日、12日每月兩次巡查，沒有管理缺失。

承審法官認為，該棵花旗木因風雨橫倒路面，約占用慢車道寬度一半，附近部分花旗木有支架支撐，該棵樹卻無支架支撐；事發路段是胡男返家必經之路、對路況熟悉，當時除該棵路樹沒有其他障礙物，胡男酒精濃度也未超過法定的每公升0.25毫克，認定胡男死亡是因閃避橫倒路樹而機車失控、擦撞路邊緣石死亡。

法官並據當天氣象觀測資料，事發當天未達大雨及強風標準，路樹仍遭連根拔起，管理廠商雖有定期巡查，卻未穩固路樹根部預防傾倒，或移除、進行加固措施，而其餘383棵樹沒傾倒，顯然該路樹是因個別因素傾倒，管理顯有欠缺，判決縣府須國賠396萬餘元。

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