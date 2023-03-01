3月植樹月 嘉義林管處將送6000株苗木

嘉義林管處3月植樹月將送出6000株苗木。（嘉義林管處提供）

2023/03/01 10:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕3月是植樹月，嘉義林區管理處響應植樹月「森活圈」主題，將舉辦11場贈苗活動，預計送出超過6000株苗木，首場贈苗時間訂於3月4日（週六）上午10點起在觸口自然教育中心（南區樹木銀行）舉行，現場贈送民間認為可趨吉避凶的吉祥植物「蘄艾（芙蓉菊）」以及富含肉桂醛、可作為香料的「土肉桂」等樹種計1000株苗木，活動當日每人捐贈2023年1到3月紙本發票可兌換1株苗木，最多兌換2株，數量有限，送完為止。

嘉義林管處處長張岱表示，原生植物可以減碳及療癒人們忙碌、焦慮的心，還扮演著維持台灣生物多樣性的重要角色，希望透過贈苗鼓勵民眾栽植適合當地環境的原生樹種，將破碎化的生物棲地串聯成森活圈，促進人與自然的和諧共生。此外，為了響應減塑政策，贈送的苗木皆使用環保可分解容器，同時請民眾自備提袋領苗，讓植樹綠美化不只能達成減碳的美意，更落實環保永續。

嘉義林管處贈苗活動地點還有3月6日至3月11日於嘉義大學蘭潭校區活動中心，配合嘉義大學主辦嘉大森林週，兌換苗木方式依嘉大規則辦理；3月11日於台南市漁光島；3月12日於嘉義縣荷苞嶼生態園區，各場次活動細節及贈送樹種，可洽嘉義林管處05-2787006#374洽詢，苗木送完為止。

嘉義林管處3月植樹月送苗木場次。（嘉義林管處提供）

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