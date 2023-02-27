嘉義縣竹崎鄉白杞寮「迎觀音請媽祖」5村13庄平安祈福遶境。（記者蔡宗勳攝）

2023/02/27 13:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣縣定無形文化資產、約200年歷史的嘉義縣竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」，今天早上在縣長翁章梁、立委陳明文、縣議會議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人共同點砲後展開為期兩天的5村13庄平安祈福遶境，上千位信眾參香的遶境隊伍繞著蜿蜒山路緩慢前進，場面壯觀熱烈。

相傳先民來台請觀音佛祖供奉至今，約200年前開始白杞寮「迎觀音請媽祖」平安祈福遶境活動，參加遶境的5村有內埔、昇平、桃源、塘興、白杞，這5個村落，統稱「白杞寮內埔」，13庄頭（13緣）為內埔仔、溪洲、塘下寮、頂下坪、無底潭、井仔頭、學仔、勝源、桃源、黃心寮、山仔頂、頂埔、舊社。

「緣」字在白杞寮內埔有特殊涵意，象徵各個庄頭組成的範圍，佛祖每年會選出領導13庄的「緣首」及統領13位緣首的「爐主」，因此，人人都有機會擔任統籌角色，各庄也藉著遶境活動增進彼此情感，使得13庄形成一個信仰共同體。

遶境為期2天，遶境範圍廣及5村宮廟，各庄早期防禦盜賊設立的武館及陣頭都會共襄盛舉，行經高低起伏的崎嶇山路，早期的遶境為人力扛轎，後來隨著時代的變遷而改成由鐵牛車或是貨車來拖行神轎，形成獨特的鐵牛車拖行神轎遶境山區情景。

翁章梁表示，白杞寮迎觀音請媽祖每年都非常熱鬧，受疫情影響停辦兩年，在目前與病毒共存的防疫政策下，終於能再次復辦，恢復過往盛況，這是竹崎鄉內重要的宗教文化活動，祈求媽祖保佑台灣風調雨順，國泰民安。

白杞寮「迎觀音請媽祖」5村13庄平安祈福遶境，繞行蜿蜒山路。（記者蔡宗勳攝）

白杞寮「迎觀音請媽祖」5村13庄平安祈福遶境。（記者蔡宗勳攝）

白杞寮「迎觀音請媽祖」5村13庄平安祈福遶境，隊伍中的鐵牛車是其大特色之一。（記者蔡宗勳攝）

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