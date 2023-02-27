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    大學暨嘉義區高中教育博覽會 3月4日登場

    大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會將於3月4日登場。（嘉義市政府提供）

    大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會將於3月4日登場。（嘉義市政府提供）

    2023/02/27 10:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為提供全國及嘉義區國中、高中職學生多元升學資訊，協助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀，嘉義市政府將於3月4日於港坪體育館辦理2023大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，多元呈現各學校特色、招生目標、學校未來發展及入學條件，提供給前來參觀學子豐富的升學資訊。

    嘉義市長黃敏惠表示，活動邀集全國各大專院校來參展，提供學校平台，開放民眾自由參觀，讓各校展現辦學的能量與創新的作為，透過學長、學姐分享就學的生活點滴，給在人生轉折點上的青年學子不一樣的思考方向。活動結合國內最大升學資訊平台—大學問「選填志願輔導直通車」系列活動，規劃一對一輔導諮詢及升學趨勢講座，由專家輔導分析包括繁星推薦、個人申請、分科測驗、報考軍警院校及海外留學等國內外升學管道趨勢。

    市府教育處處長林立生說，學測成績已在2月23日公布，尚未決定報名哪間校系的學生，可利用此次博覽會，多方蒐集資訊，多瞭解全國各大專校院系所，嘉義區國中及高中職學生可一次獲得豐富多元的升學資訊，全程免費參觀，歡迎學生及家長踴躍參與。

    大學博覽會邀集近80所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，有政治大學、中山大學、中正大學、嘉義大學、虎尾科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、嘉南藥理大學、雲林科技大學、臺北藝術大學及馬偕醫學院等，以及嘉義區18所高中職參與。

    大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會活動資訊。（嘉義市政府提供）

    大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會活動資訊。（嘉義市政府提供）

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