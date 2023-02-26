228連假人潮塞爆嘉義夜市 網笑：火雞在劫難逃

臉書粉專「綠豆嘉義人」PO圖指出，228連假嘉義市文化路夜市湧入大量人潮，將整條馬路擠得水洩不通。（圖擷自臉書）

2023/02/26 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕228連假昨日展開，許多民眾都把握連假機會出遊，在嘉義市的文化路夜市昨也湧入人潮，將整條馬路擠得水洩不通，網友看到也直呼「嘉義要再過一次年」、「晚上到了快10點了，人潮還塞爆中」。

臉書粉專「綠豆嘉義人」昨在臉書陸續分享當地人滿為患的畫面，只見包含位於嘉義市的文化路夜市，以及嘉義縣的朴子夜市，都呈現人潮爆滿、整條馬路被擠得水洩不通的畫面，密集到幾乎沒有空隙的畫面也讓網友直呼誇張。在相關畫面也可看到，在知名的雞肉飯店家外也排了長長的人龍，讓「綠豆嘉義人」小編直呼「連假第一天，嘉義各家雞肉飯又來不及殺雞了」。

在相關PO文底下，網友也紛紛表示「連假真的誇張」、「觀光客正常發揮，不意外」、「為什麼那麼喜歡逛夜市呢？」，也有網友指出「剛從夜市回來 很多人沒帶口罩了」、「回嘉，就是吃回憶的美食」、「過年和現在這樣的人潮，嘉義在未來一定會更發光發熱的」。

另有網友詢問「我就問～不冷嗎？」也有網友笑稱「在地人都不敢靠近，會被莫名推著走」、「大家去客燒欸」、「嘉義要再過一次年」、「火雞在劫難逃」。不過也有網友擔心，連假過後不知確診數是否會暴增。

臉書粉專「綠豆嘉義人」PO圖指出，嘉義縣朴子夜市，連假人潮不輸嘉義市。（圖擷自臉書）

臉書粉專「綠豆嘉義人」昨在臉書陸續分享當地人滿為患的畫面，小編笑稱「連假第一天，嘉義各家雞肉飯又來不及殺雞了」。（圖擷自臉書）

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