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    首頁　>　嘉義縣

    南部水情嚴峻 鄭文燦: 中央旱災應變中心3/1成立將從5方面抗旱

    行政院副院長鄭文燦（左四）今視察曾文水庫，聽取經濟部水利署簡報。（記者王善嬿攝）

    行政院副院長鄭文燦（左四）今視察曾文水庫，聽取經濟部水利署簡報。（記者王善嬿攝）

    2023/02/25 16:29

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕南部近來水情嚴峻，行政院副院長鄭文燦今天由台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、經濟部長王美花及水利署長賴建信等人陪同視察曾文水庫。他表示，嘉南灌區第一期稻作已經休耕、停灌，提供每公頃9萬6千元補償金，很感謝嘉南區地方政府及農民的配合，目前還不到分區輪流供水階段，3月1日將成立中央旱災應變中心進行抗旱計劃，從5個方面抗旱，他將充分支援南部縣市度過挑戰，希望使供水韌性延長至7月颱風季。

    鄭文燦表示，嘉南地區所在的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量是1億5千萬噸、約26%，因為是南部供水樞紐，有必要進行抗旱計畫，3月1日將成立中央旱災應變中心，調整南部各縣市水情燈號，並從調度、備援、節水、多元供水、水庫整備等5方面進行。

    鄭文燦說，農業供水也已從濁水溪「中水南調」，支援嘉義，未來曾文水庫到南化水庫供水幹管，一天可供應到南化水庫80萬公噸，明年可完工，將幫助大高雄地區供水；這段時期的春耕雜作，會以河川取水、地下水井等精準及多元供水，讓嘉南區雜作完成供灌，甲仙堰在農耕無虞情況下分時段供水到南化水庫，增加南化水庫蓄水量，同時也運用回收水在消防、清潔等供水，工業節水也須達到一定比例。

    鄭文燦表示，目前還沒有達到分區輪流供水情況，希望藉由抗旱計劃讓供水韌性延長、度過5月梅雨季節，甚至能到7月颱風季節，他當過桃園市長，將運用當時的經驗充分支援南部各縣市，度過此次挑戰。

    行政院副院長鄭文燦今指示從調度、備援、節水、多元供水、水庫整備等5個方面抗旱。（記者王善嬿攝）

    行政院副院長鄭文燦今指示從調度、備援、節水、多元供水、水庫整備等5個方面抗旱。（記者王善嬿攝）

    行政院副院長鄭文燦（右二）、嘉義縣長翁章梁（右一）等人今討論嘉縣大埔鄉居民自來水問題。（記者王善嬿攝）

    行政院副院長鄭文燦（右二）、嘉義縣長翁章梁（右一）等人今討論嘉縣大埔鄉居民自來水問題。（記者王善嬿攝）

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