嘉義縣市政府攜手檢調 加強偵辦「綠能蟑螂」

嘉義縣長翁章梁（右三）、嘉義市副市長陳淑慧（左三）、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（中）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（右一）等啟動打擊妨害綠能產業發展聯繫平台。（記者林宜樟攝）

2023/02/24 15:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕政府推動能源轉型，進行綠能建設，中央每年以鉅額預算獎勵補助各地方政府推廣再生能源利用，開發利益龐大，引發不少利益團體覬覦，為防範不肖業者藉機行騙或勾結公務員從中牟利等情，嘉義地檢署、嘉義縣政府及嘉義市政府今日跨域合作，舉辦「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台會議」，探討妨害綠能產業發展可能涉及的犯罪類型與建議，並加強偵辦綠能蟑螂，遏阻不法人士對綠能產業廠商施壓或進行犯罪行為，檢舉貪污瀆職檢舉獎金最高達1000萬元。

會議由嘉義地檢署檢察長張曉雯主持，嘉義縣長翁章梁、嘉義市副市長陳淑慧、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部廉政署署長莊榮松、法務部政風小組參事林嚞慧、台電公司嘉義區營業處處長許墩貴出席，聯繫平台啟用後，一旦發現公務員、民意代表或黑道份子勒索廠商，將立刻進行不法行為通報，有效縮短處理時間。

翁章梁說，綠能產業發展是國家重大政策，縣府積極輔導綠能發展，強化綠能與在地產業連結，帶動綠能自給自足的能源轉型。因全球多個品牌簽署RE100，公開承諾「在2050年前達成100%使用再生能源」，使綠能產業不只是能源轉型，更牽涉到維持全球秩序。龐大產業背後已有不少人虎視眈眈，想要從中不法獲利，為此地方政府與檢警調單位合作，希望能阻止犯罪行為發生，讓綠能產業順利發展。陳淑慧表示，嘉義市以2050淨零碳排為目標，推動各項永續計畫，透過與地檢署等機關跨域合作，共同宣示推動透明廉潔綠能產業發展決心及成立相關聯繫平台等作為。

張曉雯表示，嘉義地理環境適合發展太陽光電的場域，為使國家能源政策順利推動，保護合法廠商權益，嘉義地檢署已在2021年邀集各單位成立連繫平台，由於近期發現嘉義地區在發展太陽光電同時，伴隨以廢棄物填土的環保犯罪問題，所以擴大邀請查緝環保犯罪的環保署南區環境督察大隊加入平台成員，希望結合地方政府、警、調、廉、海巡、環保、台電、台糖、中油等相關單位，共同執行打擊妨害綠能產業發展犯罪，徹底打擊綠能蟑螂。

張斗輝說，至去年底檢，察機關因查緝綠能產業犯罪，總計已偵辦60案，羈押18人，起訴66人，緩起訴17人，呼籲國人支持綠能產業發展，勇於檢舉以遏阻不法，查獲貪瀆犯罪檢舉人最高有1000萬元獎金。

莊榮松表示，嘉義地區是發展綠能產業的重要區域，為了讓綠能產業可以安心、安全的永續發展，政府與檢調單位需要合作，成為廠商們的堅強後盾，排除發展過程間遇到的障礙。

嘉義縣政府政風處長郭建毅指出，聯繫平台啟動後，將邀請嘉義縣綠能產業廠商參與「企業誠信論壇」，辦理「圖利與便民」講座，透過系列活動使行政過程更透明，綠電廠商與公部門交流時，可諮詢合法處理方式，不需擔心機關承辦案件時產生圖利問題。

嘉義地檢署、嘉義縣政府及嘉義市政府今日跨域合作，舉辦「打擊妨害綠能產業發展聯繫平台會議」。（記者林宜樟攝）

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