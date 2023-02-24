只學吉他2年別人不看好 嘉工林祐玄苦練奪全國大賽冠軍

林祐玄現場演出在赤弦獎奪冠的樂曲「Thunderstruck」。（記者林宜樟攝）

2023/02/24 09:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義高工學生林祐玄因為失戀，2020年7月為排解心情而接觸「指彈吉他（Fingerstyle）」，一練就深深被吸引，決定朝吉他演奏夢想發展；2年多來，他扛著生涯轉換、周遭人們不看好的壓力，下定決心，每天苦練4到6小時，去年底參加全國規模最大的學生吉他比賽「赤弦獎」，一舉奪得高中組冠軍，「我想證明自己，我辦到了！」

家住嘉義縣太保市的林祐玄說，小時候學習鋼琴、小提琴及口琴等樂器，因而對音樂熟悉；吉他常見的類型有彈唱，還有古典吉他及指彈吉他，指彈吉他樂風多元，林祐玄曾在吉他社聽到指彈吉他的演出，而有深刻印象，失戀後為排解情緒，開始學指彈吉他。

當時林祐玄就讀嘉工日間部化工科，課業壓力大，加上失戀，心情煩躁，2021年1月竟決定降轉至進修部電子科，「真的很想逃避」。從日間部轉到晚間上課的進修部，需要多念一年書，取得的學歷也有很大差異，林祐玄的作法連父母都難以接受，「爸媽很生氣，但我已經下定決心」。晚間上課，白天練吉他，為保護右手指甲避免斷裂，林祐玄還刻意加厚；然而，周遭大多數人並不看好他的吉他夢，這反而激起動力，「我想證明給別人看！」

2021年林祐玄曾想參加赤弦獎，但因準備不夠沒報名，去年11月參加赤弦獎，目標就是要拿冠軍；他說，「Thunderstruck」是知名樂團「AC/DC」的歌曲，有吉他高手改編成指彈吉他版本，樂曲難度在於有如「一個人演出一支樂隊」，一開始用左手彈吉他旋律，再用右手彈奏主旋律，再加入貝斯，然後拍打吉他加入打鼓，同時進行4種旋律演奏。

為精益求精，林祐玄將節拍器調慢苦練，每段練到滿意，再往下練一段，並加入自己的想法做小部分改編；決賽時他壓軸演出，當宣布獲得第一名時，「是我最難忘的一刻」。

在大賽奪冠後，開始有許多人找林祐玄演出，吉他詩人董運昌還邀請他擔任演奏會的開場演出，讓林祐玄受寵若驚。最近赤弦獎決賽影片上傳網路，上萬人觀看，網友大讚「好震撼！」

在求學時做重大人生轉換，林祐玄感謝爸媽，雖然一開始不贊成，仍給予支持，還感謝一路陪伴的友人寬鈞、阿瑄和吉他老師允翰老師，未來將朝專業吉他演奏者或樂團樂手發展，目標是在台灣最高水準的烏托邦吉他大賽獲得好成績。他也不忘母校，「如果嘉工學弟妹想學，我免費指導」，有機會希望能在嘉義辦演奏會，讓更多家鄉的人們聽到他的吉他樂音。

加入拍打吉他呈現打鼓旋律。（記者林宜樟攝）

林祐玄在赤弦獎的演出。（林祐玄提供）

林祐玄細心保護自己的指甲。（記者林宜樟攝）

奪冠時林祐玄非常感動。（林祐玄提供）

林祐玄獲得赤弦獎高中組冠軍。（林祐玄提供）

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