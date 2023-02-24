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    大阿里山區櫻花盛開 228連假賞櫻路線任您搭

    阿里山工作站前的唐實櫻小櫻王。（圖由黃源明提供）

    阿里山工作站前的唐實櫻小櫻王。（圖由黃源明提供）

    2023/02/24 09:36

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕還在為228連假何處去煩惱嗎！嘉義大阿里山區櫻花盛開，賞櫻地點數十處，就算連排4天的賞櫻行程，都可能會覺得意猶未盡，想要觀賞櫻花，事前掌握開花資訊，賞櫻路線任您搭。

    「阿里山達人」黃源明表示，阿里山國家風景區範圍涵蓋嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉及梅山鄉，連阿里山國家森林遊樂區也在國家風景區的範圍內，只是主管單位不同而已，如果從台18線阿里山公路上山，從觸口開始就是阿里山國家風景區了（以下簡稱阿管處）；從159甲縣道進入番路鄉，來到半天岩也是阿管處；從166縣道進入竹崎鄉來到文峰遊客中心也是阿管處；從162甲縣道進入梅山鄉來到太平雲梯也是阿管處；從149甲縣道經過雲林草嶺來到阿里山鄉的豐山來吉也是阿管處。

    阿里山國家森林遊樂區唐實櫻推薦賞花點有阿里山工作站、派出所監工區、詩路；緋寒櫻（山櫻花）目前最美的在旅社區，阿里山火車站和商店區的花況也不錯，沼平公園還有緋寒櫻雅座（遊客不多請把握）；粉色系櫻花滿開的是香林服務區，再來是阿里山工作站櫻王後方，沼平公園也有零星分布，大門收費站的也不錯，有興趣的朋友都可以就近欣賞。

    梅山鄉太和村社後坪寒溪呢人文叡地昭和櫻即將滿開，以停車場周邊的花況最好，虹橋周邊昭和櫻花況也不錯，有隧道的美感，另停車場幾棵霧社櫻初開，228連假期間到寒溪呢人文叡地賞花，昭和櫻是主要的觀賞品種。

    太和橋的椿寒櫻最早盛開，靠近太和橋的進入尾聲，另一端的椿寒櫻則即將進入滿開期，整排的透視感花況非常強烈。

    太和樟樹湖169縣道11.5公里，這是位於樟樹湖往奮起湖路段的竹林彎道，目前昭和櫻盛開，這裡的昭和櫻結合竹林特色，顯得與眾不同，花況可以列前三名。

    石棹民宿區昭和櫻分散在茶園及民宿周邊，離滿開盛況還有段距離，包括竺園、櫻之道及長青居都是，也許今年昭和櫻較晚盛開，228連假的花況應該會更好。

    中興製茶所的花況特色為椿寒櫻和昭和櫻的同場爭豔，今年椿寒櫻花況晚開，剛好遇到昭和櫻盛開，此刻的中興製茶所可以滿足大家對粉紅櫻花海的渴望。

    頂湖的昭和櫻進入滿開階段，花況最好的是櫻王以及后、妃、王子等，家族愈來愈多了。往大凍山步道也有昭和櫻盛開，頂湖入口廣場的椿寒櫻和昭和櫻也不錯。

    十字路社區的昭和櫻除了車站周邊，在公路旁也有昭和櫻盛開，派出所入口的霧社櫻滿開了。

    阿里山郵局前的唐實櫻搭配地景十分搶眼。（圖由黃源明提供）

    阿里山郵局前的唐實櫻搭配地景十分搶眼。（圖由黃源明提供）

    阿里山派出所、監工區前的唐實櫻。（圖由黃源明提供）

    阿里山派出所、監工區前的唐實櫻。（圖由黃源明提供）

    阿里山香林服務區粉色系櫻花。（圖由黃源明提供）

    阿里山香林服務區粉色系櫻花。（圖由黃源明提供）

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