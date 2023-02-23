永慶高中學測成績亮眼 頂標人數成長2成

永慶高中校長校長郭春松（左三）恭喜學測成績優異的陳祐鈞（左一）、陳青渝（左二）、楊宇意（右三）、黃正漢（右二）、黃仲翔（右一）。（圖由永慶高中提供）

2023/02/23 16:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學學測今天成績出爐，嘉義縣立永慶高中表現亮眼，各科滿級分共4人次，五科達頂標的人數共有62人次，比去年的51人次，成長幅度達21%。學測成績自然組「國英數A自」四科，以陳青渝的55級分、陳祐鈞53級分、黃正漢52級分，社會組「國英數B社」四科，以楊宇意55級分、余芊億48級分，表現最亮眼。

永慶高中校長郭春松表示，今年學測各科題目的難度均較去年提高，全國各科滿級分人數大幅降下，永慶高中仍在國、英、社三科有學生滿級分，分別是楊宇意（國、社）、陳青渝（國） 、黃仲翔（英）。而各科達頂標人數不減反增，從去年51人次，增加為62人次，成長21%，以國文的成長幅度最高，高達75%，整體學測成績仍是嘉縣公立學校之冠。

郭春松強調，今年滿級分學生，全是永慶高中國中部直升學生，達頂標的學生中，有近8成是直升學生。永慶高中6年一貫的教學，讓每年學測成績都開出紅盤。過往嘉義優秀學生選擇高中時，寧可選擇市區，離家較遠的學校，此次滿級分和達頂標學生的亮眼成績，在在證明社區高中也能拚出好成績。

社會組楊宇意「國英數B社」拿到55級分，國文、社會兩科為滿級分，是社會組的榜首。她透過勤練題目，讓自己可以完全掌握學習重點，有錯誤就去看詳解或請教老師，把錯誤題目搞懂才放心，目標是台大法律和文史相關科系。

陳青渝「國英數A自」獲55級分的好成績，國文滿級分，全國頂標只有11級分的數A她得到14級分的好成績，是自然組的榜首。陳青渝表示，她從不補習，不熬夜念書，每天10點半準時就寢，養足精神，保持頭腦清晰，才是把書讀好的關鍵。白天上課她會專心聽課，利用下課零碎時間背單字、片語，充分利用時間。她認為，若為考試熬夜，隔天精神不濟，搞壞身體，得不償失。此外，她認為國文之所以可以考滿級分，可能是跟她喜歡閱讀有關。閱讀時若看到佳句或有共鳴的內容，會用手機拍下來，反覆觀看，學習表達方式，經長時間累積，閱讀理解能力提升，寫作能力也跟著進步。

陳祐鈞「國英數A自」53級分，未來想朝化學、材料相關科系發展，他國中會考成績可考上市區明星高中，但他選擇離家近且熟悉的永慶高中，經過努力而有好成績。

郭春松說，這3年因疫情，孩子學習多少受到影響，高三孩子在疫情中挺過來，送給自己一份亮眼的成績單，感謝各領域老師用心陪伴，犧牲下班時間留下來為學生解惑，讓學生學業或心理層面都得到最好的支持與照顧。

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