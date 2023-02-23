竹崎高中特殊境遇生陳宇宣勤寫試題 數A達頂標

竹崎高中陳宇宣（中）不畏逆境，認真勤學，數學A考到頂標好成績，國文、自然、社會等科成績也都達前標及頂標。圖為校長蘇淵源（右）、富邦人壽代表蕭國年（左）頒發助學金。（圖由竹崎高中提供）

2023/02/23 15:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大學入學學科能力測驗今天公布成績，嘉義縣特殊境遇學生陳宇宣國中教育會考成績5A8個+，捨棄嘉義女中到竹崎高中求學，即使家庭經濟弱勢、仰賴單親母打零工維生，但她勤奮上進，勤作筆記、練習試題及勇於發問，學測成績包括數學A、自然、國文、社會都達頂標及前標，未來想朝擔任藥劑師或醫檢師為目標。

竹崎高中表示，今年榜首為社會組何佳儒、4科考51級分；陳宇宣為特殊境遇家庭，平時家計由陳母賣冰、剪檳榔等打零工維生，有一名成年、已在工作的哥哥因此無法申請低收入戶，然而陳宇宣不畏逆境，透過平時聽英語雜誌、向老師及同學請益，勤作筆記，學測前還不斷請老師找北區模擬考卷試題練習，即使爆難的數學A考到12級分成績，自然、國文也都12級分，社會14級分、英文9級分，實屬不易。

新港藝術高中榜首賴姵璇自然科拿到滿級分，4科總和53級分、5科68級分，她表示，就讀民雄國中時考量繁星升學管道優勢，選擇到新港藝術高中就近入學，她分享讀書方法，就是把握時間課前預習、課後複習，透過與同學討論、向師長請益幫助理解課程、題目內容。

協同中學成績亮眼，應屆考生4科考59級分共4人、58級分有9人；國、英、數A、自然等4科達頂標有25人，國、英、數B、社會等4科達頂標有30人。

協同中學4科考59級分的考生徐嘉蔚受醫生家庭薰陶，從小立志當醫師，在校時積極參加校外科學競賽，在生物奧林匹亞競賽中獲複賽入選，還是班上陽光男孩；另名4科考59級分的葉孟祈為特殊境遇學生，長期受家長會優秀清寒獎學金補助，認真上進、在班上有好人緣，處事細心負責，將以去年錄取台大的姊姊為目標，以台大為第一志願。

新港藝術高中學測成績表現不俗。（圖由新港藝術高中提供）

協同中學學測成績公布，應屆考生四科達59級分4人、達58級分9人。（圖由協同中學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法