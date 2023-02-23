退休警殺人獲交保發回更裁 嘉義地院3/2重新開庭

侯男（中）曾任職於朴子分局，案發後被自家人拘提到案。（民眾提供）

2023/02/23 15:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕綽號「紅點」的嘉義縣朴子警分局退休偵查佐侯宏典涉及土方利益殺人案，遭求處無期徒刑，本月13日嘉義地院開庭決定是否第4次將侯男延長羈押，評議後裁定20萬元交保，檢方認為全案還未進行交互詰問就讓侯男交保，不足以確保侯男不會與共犯、證人有勾串之虞等理由，提出抗告，高等法院台南分院昨天裁定發回嘉義地院更裁。嘉義地院今天表示，將於3月2日上午10點重新開庭進行合議訊問。

侯男涉嫌於去年元月因土方利益涉嫌槍殺綽號「包子」的張姓男子，涉犯殺人、槍砲等罪嫌疑重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，嘉義地院自去年5月18日裁定羈押、禁止接見通信，並延長羈押3次。

因第3次延長羈押日期將到，嘉義地院合議庭13日召開延押庭認為，侯男否認犯行且犯行非輕、有高度逃亡可能性，羈押原因仍存在，但審酌侯與其他被告已經準備程序訊問，彼此間利害關係相衝突，認為侯男無勾串共犯之虞，評議後裁定20萬元交保，限制出境、出海及住居，固定向派出所報到。

嘉義地檢署不服，提起抗告。台南高分院昨以一審未明確說明，20萬元如何發揮防逃之效等由，裁定撤銷嘉義地院的交保裁定，發回嘉義地院更裁。

獲交保的侯男稍早前曾表示，案件還在審理中，他會勇於面對案件審理，屆時將遵照法院通知，如期到庭。

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