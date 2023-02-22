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    承諾加強環頸雉保育 南科嘉義園區通過環評

    南科嘉義園區位於嘉義縣太保市，鄰近故宮南院，開發面積約88公頃。（取自環評書件）

    南科嘉義園區位於嘉義縣太保市，鄰近故宮南院，開發面積約88公頃。（取自環評書件）

    2023/02/22 19:24

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕攸關嘉義產業發展的「南科嘉義園區計畫」今（22）日通過環評審查。因應高科技產業布局，國科會規劃在嘉義太保設置科學園區，環評大會上，南科管理局承諾會強化用水與再生能源建置，並加強維護保育類動物環頸雉的生態環境，環委則無提出其他意見，全案通過環評審查。

    開發單位國科會南科管理局表示，南科嘉義園區位於嘉義縣太保市，鄰近故宮南院，開發面積約88公頃，將引進半導體、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等六大產業。落實創新科技及研發在地化目標。並希望該園區鄰近高鐵嘉義站的運輸優勢，提升南台灣的科學廊帶。

    由於嘉科園區平均每日需水量達5900立方公尺（CMD）、總用電量量67000千瓦（KW），用水用電需求大。先前環評專案小組審查時，環委要求南科管理局應強化用水管理計畫、提出再生能源檢核及分階段目標。

    南科管理局今天於會議上說明，如果進駐廠商採取園區外水源交換，會優先規劃與南科所轄的其他園區，交換再生水或海淡水等水源，降低區內自來水依賴。用電方面，會要求800KW以上的進駐廠商，量產後須取得前一年度實際用電量的20％再生能源；用電量更大的半導體廠商則設有再生能源分階段目標，2030年達25％、2040年達45％、2050年達到100％。

    生態保育方面，南科管理局表示，環頸雉於4至7月繁殖期，如果在施工期間發現巢位，會請施工單位暫緩巢位周邊50公尺施工行為，也會與相關保育主管機關及學者滾動式檢討保育措施，希望能營造成南台灣的生態廊帶。

    嘉義縣副縣長劉培東表示，南科嘉義園區對嘉義而言是重要的建設，能夠結合在地需求，引導嘉義現有產業轉型升級，縣政府會做好把關的工作，兼顧環境與經濟發展，支持該計畫開發。閉門會議上，環委則無提出其他意見，全案通過環評審查。

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