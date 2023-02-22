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    嘉164縣道新港大潭段路面爆開 疑水公司施工致沼氣惹禍

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂宛若轟炸現場。（葉孟龍提供）

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂宛若轟炸現場。（葉孟龍提供）

    2023/02/22 16:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，上午9點多發生不明原因爆裂，怵目驚心的場景宛若轟炸過後，幸未造成人員傷亡，消防局人員到場偵測並無異狀，縣道主管機關縣府建設處懷疑自來水公司施工致沼氣惹禍，要求水公司提交調查報告釐清原因並復原破裂路面。

    這起疑似氣爆意外發生後，消防人員據報到場持氣體偵測器檢測，並未發現氣體外洩，由於路面底下也沒有埋設天然氣管線，為什麼會發生如此嚴重的疑似氣爆事件，相關單位到場會勘後，都感到納悶。

    自來水公司第五區管理處說，路面不明原因破裂隆起6至8公尺，地點在封閉施工管制通行的路段，初步研判不是地下管線氣爆，是否地下沼氣引起，還要調查釐清。

    五區管理處進一步表示，向縣府申請嘉164縣道路權開挖路面，埋設連通雲林縣土庫鎮到嘉義縣新港鄉之間自來水管線，水管直徑1.2公尺，埋設深度地面下1公尺，將先復原破裂路面，查明原因。

    建設處副處長蔡育宗指出，水公司第五區管理處研判不是氣爆，但地下埋有箱涵集水井，地面嚴重坍陷，疑沼氣惹禍，為維護交通公共安全，要求五區管理處提交調查報告，釐清原因復原破裂路面，有必要請專業公證單位鑑定查明原因。

    疑似氣爆後第一時間趕紙現場關切的新港鄉長葉孟龍、議員黃啟豪，也要求水公司盡速查明地面爆裂原因，同時嚴加防止類似事件再度上演，維護人車安全。

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂現場怵目驚心。（葉孟龍提供）

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂現場怵目驚心。（葉孟龍提供）

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂宛若轟炸現場，滿目瘡痍。（葉孟龍提供）

    嘉164縣道新港大潭段路面爆裂宛若轟炸現場，滿目瘡痍。（葉孟龍提供）

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