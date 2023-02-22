睽違3年！無形文化資產「白杞寮迎觀音請媽祖」 2/27登場

場面盛大的「白杞寮迎觀音請媽祖」被登錄為嘉義縣縣定無形文化資產。（圖由「深海魚」提供）

2023/02/22 13:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕被登錄為嘉義縣縣定無形文化資產、約200年歷史的嘉義縣竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」，因疫情停辦兩年之後，今年擇定2月27、28日這兩天遶境5村13庄，值得一提的是，除台中大甲鎮瀾宮首度共襄盛舉，廟方也禮聘紙風車劇團於27日演出「武松打虎」，人神同場看戲同歡傳為佳話。

竹崎鄉白杞寮玉山岩觀音佛祖每年元宵節前後遶境內埔、昇平、桃源、白杞、塘興等5村的13庄頭，已有約200年的歷史，經嘉義縣文化資產審議委員會審議，以「白杞寮迎觀音請媽祖」登錄為嘉義縣縣定無形文化資產。

「迎觀音請媽祖」值年爐主曾春築表示，竹崎鄉淺山區域內埔、昇平、桃源、白杞與塘興等5村，清朝年間先民移居至此發展，地方信仰中心「玉山岩觀音佛祖」為護佑信眾，從約200年前每年都會舉辦平安遶境活動，13庄頭總動員以兩天的時間遶行50多公里，被譽為「香路馬拉松」。

曾春築指出，為讓更多鄉親參與，遶境活動都選會幾個假日再擲筊由佛祖決定，這次請示遶境日期時，一再出現兩聖筊一笑筊，因為需要最少連續3個聖筊才能定案，這個現象代表佛祖有所旨示，經再三請示，仍得不到連續三個聖筊，正當大家束手無策之際，猛然想到3年前到台中大甲鎮瀾宮參訪會餐時，曾向鎮瀾宮副董事長鄭銘坤提到百年傳統「白杞寮迎觀音請媽祖」，當時鄭銘坤提議「大甲媽」隔年也要來共襄盛舉，結果因疫情停辦兩年，大家都忘了這件事，就向佛祖請示是否要請大甲媽來「鬥熱鬧」，結果一連7個聖筊。

曾春築說，兩年前「白杞寮迎觀音請媽祖」獲登錄為嘉義縣縣定無形文化資產時，有人建議邀請知名劇團前來演戲，呈現不一樣的廟口文化，經審慎評選擇定紙風車劇團，也因為疫情延宕到下週一、27日晚上7點在昇平國中演出，遶境臨時壇也設在昇平國中，歡迎大家到昇平國中參拜看戲。

「白杞寮迎觀音請媽祖」遶境山路，出動各種車輛助陣是其特色之一。（圖由「深海魚」提供）

「白杞寮迎觀音請媽祖」遶境活動，今年邀請紙風車劇團演出「武松打虎」。（記者蔡宗勳攝）

「白杞寮迎觀音請媽祖」遶境活動自玉山岩發砲啟程。（圖由「深海魚」提供）

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