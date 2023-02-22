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    首頁　>　嘉義縣

    如夢似幻！雲海中的劍湖山摩天輪 美不勝收

    雲海中的劍湖山摩天輪超夢幻美景。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

    雲海中的劍湖山摩天輪超夢幻美景。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

    2023/02/22 09:28

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「攝影達人」黃源明日前掌握相關資訊，用空拍機記錄到雲海中的劍湖山摩天輪超夢幻美景，在臉書分享獲熱烈迴響，黃源明表示，只要事先做好功課，把握低空雲海生成條件，到嘉義縣梅山鄉太平公路36彎就有空拍雲海中的劍湖山摩天輪效果。

    黃源明指出，因為擔任「茶山水」4校（仁和、太和、豐山與來吉）共學的攝影課程授課，這幾年常跑草嶺公路往返梅山鄉太和村，每次清晨從國道3號經過古坑路段，看著劍湖山世界的摩天輪，在晨曦的曙光中閃閃發亮，不只一次在心裡想像：雲海中的摩天輪究竟是什麼樣的畫面？

    黃源明說，最近雲海中的摩天輪很紅，剛好幾天前的清晨都有濃霧特報，於是早起的好處就是一償多年宿願，天氣也幫忙，事前不斷的沙盤推演及場勘，當無人機穿透雲層，從螢幕上看到雲海中的摩天輪時，心情非常激動，終於拍到了。

    黃源明強調，只要氣象局發布嘉雲地區清晨濃霧特報，就有很大的機會出現劍湖山摩天輪雲海，再佐以太平雲梯的即時影像，拍攝成功率幾乎百分之百，由於劍湖山周邊有高壓電塔，空拍危險性高，建議到太平雲梯或36彎觀賞拍攝，居高臨下，用相機或手機就可以達到空拍的效果。

    空拍雲海中的劍湖山摩天輪夢幻美景。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

    空拍雲海中的劍湖山摩天輪夢幻美景。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

    用空拍機拍攝的雲海中劍湖山摩天輪。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

    用空拍機拍攝的雲海中劍湖山摩天輪。（圖擷取自「漫步在雲端的阿里山」）

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