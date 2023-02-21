櫻花盛開估近3年之最！阿里山花季3/10開跑 小客車禁上山

阿里山國家森林遊樂區的阿龜櫻。（嘉義林管處提供）

2023/02/21 16:26

〔記者陳心瑜／台北報導〕阿里山花季將於3月10日起至4月10日登場，交通部公路總局表示，重點疏運時段包括3月11、12日、18日、19日（週六週日）、26日（週日）、4月1日至5日（清明連假）以及8日至9日（週六週日），共計12個假日的上午6至11時實施交通運輸管制，林務局嘉義林區管理處表示，今年花況將會是近3年之最，花量更甚以往。

農委會林務局嘉義林區管理處秘書鄭鈞謄表示，疫情前阿里山花季每年平均每天7千至9千人次湧入、假日甚至達上萬人次，疫情期間約3千至5千人湧入，今年疫情降級，人數可能再創新高。

鄭鈞謄表示，交管期間將於台18線阿里山公路觸口自然教育中心對面，設立甲乙類大客車臨時售票處，以緩解遊樂區車潮壓力，此外配合小客車管制，於台18線61K樂野服務區提供售票服務，讓轉乘疏運客運的遊客可提前購買遊樂區門票並享75折、150元的優惠票價，另因遊樂區內停車空間有限，嘉義林區管理處於台18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，並設置10處臨時免費接駁車站，於平日8至點下午6點及假日上午5點至下午6點提供遊客接駁往返阿里山入口轉運站的服務。

鄭鈞謄表示，經過樹醫師診斷，今年阿里山花況預估會比前3年還有好。早年日人開發阿里山林場時栽植的「染井吉野櫻」仍是花季主角，嘉義林管處為治療罹患簇葉病導致樹勢衰弱的染井吉野櫻，2019年起委託樹醫專業團隊進駐整頓，以不用化學藥物及肥料，改善櫻花生育環境，3年多來的診治如有良好成效，經樹醫團隊觀察評估，簇葉病的控制已達8成以上，花苞的數量也逐年增加、花量增多。

鄭鈞謄表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻等，而小櫻王「唐實櫻」已開花2至3成，預計這週至3月初完全盛開，台灣原生種櫻花-霧社櫻則將於2月底3月初接力綻放，櫻王-染井吉野櫻已含苞待放，預計3月中盛開，沼平、祝山地區染井吉野櫻亦將於3月上旬陸續開花；其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花且花期將持續至4月下旬，非櫻花花種如杜鵑、紫藤則花期較晚，預計4月下旬開花。

公路總局副局長張舜清表示，到阿里山可搭乘的客運路線包含【7329高鐵嘉義站─阿里山】、【7322臺鐵嘉義站─阿里山】、【1835臺北轉運站─阿里山】、及【6739日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時需在台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，現場僅開放購票人員下車購票；另其他遊客如有休憩需求，需再往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區休憩。

自行駕車遊客，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線湖底處至阿里山國家森林遊樂區實施小客車管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形如婚喪喜慶外，管制期間禁止小型車通行，遊客須在台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運的車票將於3月1日（週三）零時起開放民眾預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區。

阿里山祝山-染井吉野櫻預計於3月上旬陸續開花，日人開發阿里山林場時栽植的「染井吉野櫻」仍是花季主角，嘉義林管處為治療罹患簇葉病導致樹勢衰弱的染井吉野櫻。（農委會林務局嘉義林區管理處提供）

阿里山花季重點疏運日期為花季期間開始後112年3月11~12、18~19、26日、4月1~5、8~9日，共計12天，嘉義端上午6時至11時管制小型車上山、大客車需於29k 購票。重點疏運期間，散客（自行開車）採轉乘公路客運方式入園；短途（台18線）轉乘部分，由嘉義客運疏運台18線61k 停車轉乘旅客。（公路總局提供）

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