這樣毋通！遊客坐鐵軌「划龍舟」 阿里山林鐵：當場勸阻離開

遊客坐阿里山林鐵火車鐵軌上作勢「划龍舟」。（讀者提供）

2023/02/20 19:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕一行約10多人的旅遊團2月18日到阿里山國家森林遊樂區旅遊，疑似為了拍照及攝影留念，以直線排列方式坐在阿里山林鐵火車鐵軌上，擺動如龍舟划船槳等動作，還可見其中一人持相機從隊伍前端拍攝到後端，眾人興奮歡呼，過程被一旁民眾「全都錄」，直呼這樣很「毋通」（台語意指不可以）。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，該影片拍攝日期為本月18日上午，地點是阿里山林鐵神木車站，車站人員發現後，當場向遊客勸導，遊客立即離開軌道區，因此未開罰，然而坐在鐵軌上已經涉及違反「鐵路法」第57條，如勸導不聽，會移請警方處理；歡迎民眾搭阿里山林業鐵路、認識林鐵火車，然而為旅客及小火車行車安全，呼籲勿在鐵軌上行走、拍照，以免觸法。

有民眾質疑，遊客違法坐林鐵鐵軌「划龍舟」，是否與阿里山林鐵人力不足有關？且現場也未見醒目的警語、告示牌。

周恆凱說，阿里山林鐵員額都充足，且車站人員有維護秩序責任，也能以廣播進行勸導、提醒遊客勿觸法，遊客違規與車站人力沒有關係；之前曾盤點轄管場域及鐵路沿線牌誌，檢討設置的必要性以及考量整體景觀，現於神木車站周邊、遊客主要動線旁設有2座警示牌誌。

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