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    首頁　>　嘉義縣

    東北季風挾帶境外污染影響空品 嘉縣環保局建議減少戶外運動

    受東北季風增強，挾帶境外污染，嘉義地區空氣品質較差。（嘉義縣環保局提供）

    受東北季風增強，挾帶境外污染，嘉義地區空氣品質較差。（嘉義縣環保局提供）

    2023/02/19 16:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕環保署提醒，今天（19日）下午有新一波東北季風挾帶境外污染南下，影響台灣西半部各地，影響時間預估將到明天（20日）早上，西半部空氣品質將達橘色提醒等級，提醒民眾減少戶外劇烈運動，外出加強呼吸防護。

    嘉義縣環保局表示，今天嘉義縣新港及朴子測站皆為橘色等級，因中午東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

    針對空氣品質不良，嘉義縣環保局進行應變措施，固定源部分通報轄區內總排放量規模前20大公私場所，要求執行自主減產、降載或調整操作條件，採取應變措施為加強製程設備檢查業。檢查4廠CEMS監測數據，檢查結果無異常，並通知工廠執行零點及全幅校正。

    逸散源部分，執行露天燃燒熱區、測站周遭稽巡查作業，並利用鹿草焚化爐制高點攝影機監控，總監測範圍約30平方公里，目前未查獲露天燃燒情事；於新港測站周遭執行洗街作業12.89公里及民雄鄉轄內道路執行掃街作業52.1公里；通知前20大營建工程，加強工區內防制措施操作（如物料加蓋、灑水等），以減少造成擾動揚塵作業。移動源部分執行機車與柴油車車牌辨識稽查。

    受東北季風增強，挾帶境外污染，嘉義地區空氣品質較差。（嘉義縣環保局提供）

    受東北季風增強，挾帶境外污染，嘉義地區空氣品質較差。（嘉義縣環保局提供）

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