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    歡喜！與阿里山林鐵同齡 21號蒸汽火車即將復出

    與阿里山林鐵同齡的21號蒸汽火車完成修復試車即將復出。（圖由林鐵處提供）

    與阿里山林鐵同齡的21號蒸汽火車完成修復試車即將復出。（圖由林鐵處提供）

    2022/12/19 14:23

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕與阿里山林鐵同齡的21號蒸汽火車經過漫長的修復工程與試車後即將復出，阿里山林業鐵路及文化資產管理處訂於12月24日辦理《囍慶》林鐵通車110週年暨21號蒸汽火車復駛啟用，當天可以欣賞拍攝燃煤運轉的21號蒸汽火車行駛英姿，還有系列慶祝活動，精彩可期。

    國寶級的21號蒸汽火車於1912年製造，除乘載百年林業歷史與國民記憶，更與阿里山林鐵同壽，可說是明星中的巨星，在歷經18個月修復工程、9個月的試車後，正式宣布修復啟用。

    12月24日林鐵週年慶當天，21號蒸汽火車將從車庫園區臨時月台出發，經忠孝路平交道，抵北門車站後將行走車庫線前往嘉義車庫，鐵粉們可在車庫線柏油路、車庫園區旅客服務中心以及「忠孝路平交道」等地一賭21號蒸機運轉的風采。

    12月25日上午8點30分起，3年5票第三票「交力坪-奮起湖」將於北門、竹崎及奮起湖車站開賣，21號蒸機復駛紀念車票也同步在北門及竹崎車站販售，鐵粉最關心的「0000」、「0001」編碼紀念車票，「0000」將於北門車站、「0001」則是於竹崎車站販售。

    21號蒸機復駛紀念車票組，包含21號蒸機原廠銘牌藏票夾，以及「金牌誕生」紀念車票。紀念車票參考蒸機修復重點「燃煤系統」，採用灰色底紋，起訖站列印「嘉義至竹崎」象徵Shay 21號未來常態載客運轉的區間，最後再以Shay 21號「金色號碼牌」象徵從斑駁到復出。

    3年5票系列紀念車票包含該票面區間中興號票價，民眾可補差價換乘不同區間或車種；21號蒸機復駛紀念車票則僅供紀念不可乘車。

    21號蒸汽火車完成修復試車即將復出。（圖由林鐵處提供）

    21號蒸汽火車完成修復試車即將復出。（圖由林鐵處提供）

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