遭爆藉故懲處工會成員 阿里山林鐵及文資處：投訴非屬事實

阿里山林鐵及文資處員工不滿被指控作弊懲處，由工會向嘉義市政府社會處申請勞資爭議調解。（民眾提供）

2022/12/17 23:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路及文化資產管理處遭爆料，一名新進員工參加7月的例行性專業知識考試，因看不懂題目詢問資深同仁，卻被長官調閱監視器後認定為作弊，不僅將新進員工記申誡懲處、重考，並連坐申誡有加入工會的資深員工、坐在隔壁員工等數人，另名未加入工會的員工長官卻避開不抽查，質疑是藉故懲處、針對工會成員。

阿里山林鐵及文資處回應「投訴非屬事實」，7月20日運務人員學科測驗發現有同仁作弊，經調閱監視器及進行訪談，計有7人涉及作弊，經考核委員會議依涉及情節審議結果，分別予以書面告誡、申誡一次及申誡二次處分；有關處分額度是依查得證據與涉及情節而有不同，絕無雙重標準。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱表示，近日接獲工會會員反映才知此事，據了解，管理處原是接獲有員工代刷卡情事而調閱監視錄影器，當天正好進行專業知識考試，竟依監視器畫面就指控一名新進員工作弊，還大張旗鼓調查、懲處其他同仁。

王裕凱說，交通部規定行車人員每3年考一次專業知識，管理處「優於法規」每年考兩次，造成員工恐慌，且沒有監考人員，新進員工看不懂題目找不到人問，詢問資深同仁、並未問答案，就因此遭懲處，另有一名非工會成員就沒被抽查，更令人無法接受的是，被懲處的新進員工考上台鐵後離職，管理處還發文給台鐵指稱該員工坦承作弊、建議懲處。

王裕凱另指出，工會月前與管理處開勞資會議，提出針對現行道班朝巡加班費適法性進行討論及調整，爭取員工勞動權益，反被誤導為減少員工申報加班費機會，懷疑管理處以此針對工會報復。

阿里山林鐵及文資處回應說，已經依據相關法規、考量現場實際作業，進行檢討調整中，尚未改變現況，更沒有因而懲處同仁，民眾、工會投訴非屬事實。

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