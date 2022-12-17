嘉義朴子高明寺發表百年寺志 寫下地方宗教文化史

嘉義縣朴子高明寺董事長陳英毅與負責編纂百年寺志的佛光大學教授闞正宗。（記者林宜樟攝）

2022/12/17 15:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子高明寺於1922年創寺，今年舉辦百年寺慶，今天寺方發表耗費5年完成的百年寺志，負責編纂的佛光大學佛教學系教授闞正宗認為，此寺志書寫百餘年來朴子地區發展、宗教信仰及高明寺歷史，是台灣地方宗教史重要文獻。

百年寺志由高明寺前董事長陳俊沂任內發想，初期由文史工作者陳俊哲蒐集、整理大量資料文獻、照片及訪談，後由雲林科技大學文化資產維護系教授曾永寬等去年引薦闞正宗協助，以地方經濟、教育、宗教發展、弘法事業、文物及人物介紹等章節，完整呈現高明寺歷史。

闞正宗說，高明寺前身為1892年設立的齋堂正心堂，是朴子第一座齋堂，後由開基居士陳添貴奔走，加盟日本淨土宗成為其派下布教所，再命名為正心山高明寺，也是朴子第一間佛寺；高明寺長期從事慈善、文化及教育工作，與地方發展緊密結合，從寺志內容更可瞭解朴子地區百年來的演變。

高明寺歷史悠久，珍藏的阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩「西方三聖像」，是從日本淨土宗總本山京都知恩院請回奉祀，佛像台座落款為日本江戶時期寶永7年（1710年），距今已312年；而1958年委由國寶畫家陳玉峰所繪製的佛像畫，至今仍色彩鮮豔，身段動人，堪稱陳玉峰代表作；兩項文物均已指定為一般古物。

高明寺今天舉辦百年寺志發表，朴子市長吳品叡、學界、宗教界及地方人士到場祝賀，高明寺董事長陳英毅感謝各界協助，完成寺志，而雲科大團隊更贈給寺方日本知恩院百年前住持山下現有的「南無阿彌陀佛」書法，山下現有正是高明寺加入淨土宗時知恩院的住持，獲得此書法，對高明寺意義重大。而高明寺正舉辦「正心之一瞬‧百年高明寺」歷史文物特展，由文化部朴子數位漫步計畫、好日作工作坊、雲科大文化科技研究中心策劃，展出各類文物，還有少見的日治時期佛龕，展期至明年（2023年）1月底。（17:08更新）

朴子高明寺由正心堂變為高明寺的百年前照片。（記者林宜樟翻攝）

朴子高明寺珍藏的「西方三聖像」，已被登錄為一般古物。（記者林宜樟攝）

雲科大團隊贈給高明寺百年前日本京都知恩院住持山下現有的書法。（記者林宜樟攝）

朴子高明寺發表百年寺志，各界參與。（記者林宜樟攝）

朴子高明寺保留日治時期的日式佛龕。（記者林宜樟攝）

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