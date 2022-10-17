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    茶改場新設梅山試驗場啟動儀式 9.8公頃有曬菁場、溫室及員工宿舍

    茶改場將在嘉義縣梅山鄉新設梅山試驗場，嘉義縣長翁章梁（右五）、立委陳明文（右四）、農委會副主委陳駿季（右六）等人今主持啟動儀式。（記者王善嬿攝）

    茶改場將在嘉義縣梅山鄉新設梅山試驗場，嘉義縣長翁章梁（右五）、立委陳明文（右四）、農委會副主委陳駿季（右六）等人今主持啟動儀式。（記者王善嬿攝）

    2022/10/17 14:40

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院農委會茶業改良場（簡稱茶改場），規劃於嘉義縣梅山鄉樟樹湖茶區附近林務局林班地，新設梅山試驗場，面積約9.8公頃，今天規劃設計模型曝光，規劃設有最高3層曬菁場，以及溫網室、試驗田、員工宿舍等。

    嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、農委會副主委陳駿季、茶改場長蘇宗振等人今天共同主持啟動儀式，象徵梅山試驗場已進入規劃設計部分，預計今年底完成先期規劃及可行性評估。

    蘇宗振表示，梅山試驗場為茶及飲料作物最高海拔的試驗場，今天啟動，是茶產業未來100年發展重要佈局之一，也將是嘉義縣地方發展的重要里程碑。

    陳駿季說，近年氣候變遷種植技術大幅調整，新設的梅山試驗站不只照顧嘉義縣，更是造福所有中高海拔茶產業，透過品牌、科技加持，使台灣茶品質更優良。

    陳駿季也強調，上週查緝到107公噸走私茶，為不肖業者從中國洗產地到越南，再從越南走私到台灣混充；台灣茶必須是道地在台種植，為保護辛苦茶農，茶改場開發多重元素檢驗法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶業的微量元素含量特徵，搭配各國茶業建立的資料庫，建立判別國產和境外茶業的境外技術，遏止走私茶流入市面。

    翁章梁說，試驗站對往後山區的茶、咖啡產業有歷史性影響，未來茶改場總場也將遷到嘉義縣，將帶動產業到另一境界。

    旋之恆管理顧問公司總經理蔡柏全簡報，規劃包括曬菁場、溫網室、員工宿舍、淨儲水設備及試驗田等設施，此外納入永續發展概念，包括硬鋪面、道路等不能超過35%，屋頂、田區也規劃納入如太陽能、風力或水力發電設施。

    另，考量試驗場位於海拔約1600公尺高，還有1906年梅山大地震、2009年莫拉克風災的發生，依邊坡地形順勢興建建物，且房舍最高不超過3層，以及防霜害的環境控制設備等。

    新設的茶改場梅山試驗場土地面積約9.8公頃，目前正辦理土地移轉作業。（記者王善嬿攝）

    新設的茶改場梅山試驗場土地面積約9.8公頃，目前正辦理土地移轉作業。（記者王善嬿攝）

    旋之恆管理顧問公司總經理蔡柏全介紹規劃設計概念。（記者王善嬿攝）

    旋之恆管理顧問公司總經理蔡柏全介紹規劃設計概念。（記者王善嬿攝）

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