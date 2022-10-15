馬英九、朱立倫助陣造勢晚會 王育敏：政黨輪替的時機到了

國民黨嘉義縣長候選人王育敏造勢晚會，前總統馬英九贈送包子與粽子。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/15 21:00

首次上稿 20:23

更新時間 21:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨嘉義縣長候選人王育敏與議員李國勝今在朴子市公所前廣場舉辦大型造勢晚會。藍營大咖前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、立委江啟臣、鄭麗文、李德維、曾銘宗等人站台力挺，退出民進黨的前立委林國慶也到場助講相挺，王育敏喊說「政黨輪替的時機到了」。

晚會由立委楊瓊瓔主持，立委翁重鈞一一介紹國民黨縣長、議員、鄉長、村長、鄉鎮市民代表等候選人，喊出「我們才是真正的國嘉隊！會做事的國民黨嘉義隊！」。

江啟臣讚許王育敏的認真及能力，指嘉義縣現在是人口老化最嚴重的縣市，在社福這一塊王育敏絕對是最適合的專家。

前總統馬英九稱王育敏是國民黨最後一位推出的候選人，雖然起步時間晚，但推出的系列政見非常完整踏實，拜託大家票投縣長王育敏、議員李國勝以及國民黨的各級候選人，下架民進黨。馬英九也現場致贈包子和粽子給王育敏，祝福王育敏「包中」。

朱立倫指出，嘉義縣各項指標持續退步、人口流失，民進黨說是國民黨的錯簡直是世界大笑話，因為民進黨在嘉義縣執政已經20年，執政成績差居然有辦法推到國民黨身上、或推託是「阿共的陰謀」。如此荒謬的說詞，人民不該忍受，要改變就要投給王育敏。

擔任晚會特別來賓的林國慶表示，自己不論是國民黨或民進黨，只要有錯他都會批判，他代表的是嘉義人民的心聲。他說自己早已淡出政壇，然而這次他選擇站出來力挺王育敏選縣長，是因為王育敏的勇敢讓他感動，相信王育敏能與民進黨一搏，讓自己在有生之年看到嘉義的改變。

輪到王育敏發言前，現場突然開始下雨，李國勝笑稱是天公也被感動流淚，並感謝鄉親們還願意留下來展現支持。

王育敏向鄉親喊話，指嘉義縣在民進黨長年執政下持續退步，民進黨20年來做不到的就要換人來做。

李國勝指出民進黨在嘉義縣執政的許多弊端，年底的選舉就是改變的契機，祈求民眾聚集每一票的力量，共同為嘉義打拚。

國民黨嘉義縣長候選人王育敏造勢晚會，黨主席朱立倫（前中）站台力挺。（記者蔡宗勳攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏造勢晚會。（記者蔡宗勳攝）

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