邊境解封》正港「部落客」 胡志明首發團鄒族巡禮

胡志明首發團到阿里山鄒族巡禮。（阿管處提供）

2022/10/15 17:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣邊境因疫情封鎖2年多，10月13日起國際遊客無需強制隔離就能暢遊台灣，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅今天帶領21位越南首發觀光團來阿里山作「部落客」，從一系列的鄒族樂舞表演到部落特色餐點、品茗茶席及嚐全台灣最高價的阿里山咖啡，胡志明市旅遊業者紛表示「將規劃越南遊客來阿里山作部落客」。

阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）處長洪維新表示，每年9月至12月辦理一系列的阿里山鄒年慶活動，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，在尊重部落的前提下，與部落一起推動深具在地特色的主題活動。

洪維新進一步說，阿里山的高山茶更是到訪台灣不能錯過的，無論是品茗或是品嘗茶料理，都是了解茶文化的第一步，而近年來阿里山咖啡被公認為全國品質最佳，甚至是亞洲第一產區，農民種植平均水準與後處理技術均在全國處於領先地位，也是推薦給國外遊客入門阿里山特產的首選。

洪維新強調，種種阿里山獨有的美景、美食、原民文化及農特產品等絕對有吸引國外旅客來阿里山一遊的實力，邊境解封後，誠摯的邀請海內外旅人，一同來阿里山作部落客。

交通部觀光局胡志明辦事處帶領越南首發觀光團來阿里山作「部落客」。（阿管處提供）

交通部觀光局胡志明辦事處帶領越南首發觀光團來阿里山作「部落客」。（阿管處提供）

越南首發觀光團來阿里山作「部落客」，享用部落美食。（阿管處提供）

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