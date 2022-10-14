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    嘉義縣傳賄選 檢調帶回議員參選人樁腳調查

    嘉義縣調查站。（資料照）

    嘉義縣調查站。（資料照）

    2022/10/14 16:01

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員第四選區（朴子、東石、六腳）議員競爭激烈，今天嘉義檢調前往東石鄉查賄，帶回某知名議員參選人涉嫌賄選的樁腳及涉嫌收賄選民；據了解，樁腳否認賄選，但有選民承認收到1票1000元，為某議員參選人買票，目前正追查中。

    嘉義縣議員選舉第四選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）因人口減少，議員席次從7席減為6席（含一席婦女保障名額），多達10人參戰，因票源重疊，競爭激烈。

    本屆民進黨議員當選人蔡鼎三未就職前病逝，民進黨副議長陳怡岳、議員黃嫈珺、姜梅紅、國民黨議員李國勝、無黨議員蔡奇璋等5人均尋求連任。嘉縣水上救生協會理事長呂文正4年前以26票差距成「落選頭」，今年捲土重來掛民進黨參戰，力求固守六腳票倉，出身六腳前議員郭西川，也以無黨參戰。

    東石群雄並起，福靈宮董事「雨刷」蔡政宜掛無黨參戰，他曾因中華職棒假球事件簽賭案聲名大噪，獲前東石鄉長李流宋支持，衝擊蔡奇璋、姜梅紅東石選票；蔡鼎三兒子蔡建漢未獲民進黨提名，以無黨參戰，延續父親服務精神；前議長余政達助理陳崇榮以無黨再拚議員。

    蔡政宜今天在東石鄉舉辦競選總部成立大會，他致詞時說，過去所犯的錯，已受法律制裁，決心重新做人，過去所做不對的事，向大家道歉，已重新出發。

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