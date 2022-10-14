季節限定！嘉義石棹琉璃夜景重磅登場 詩情畫意美不勝收

嘉義竹崎石棹琉璃夜景重磅登場。（蘇再明提供）

2022/10/14 13:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕季節限定的嘉義石棹琉璃夜景，從9月份就陸續出現詩情畫意的琉璃美景，「攝影達人」蘇再明強調，只要相關天候條件配合，就很有機會觀賞到如夢似幻的琉璃夜景；阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠也在自家的新尚茶廠制高點裝設「即時影像系統」，供遊客觀賞石棹地區瞬息萬變的雲海美景與掌握欣賞石棹琉璃資訊。

蘇再明表示，要形成壯闊的琉璃夜景有幾個重要元素，首先是要鋒面報到、吹起東北季風，其次要夠冷，氣溫在13℃以下，濕度也要高，最少要85％以上，另外想要有高清版的琉璃夜景，最好是下雨過後，沒有霾害，能見度高，拍出來的影像更清晰，看起來也舒適。

蘇再明說，從9月份就開始上山到番路鄉隙頂二延平山和竹崎鄉石棹守候拍攝琉璃景致，前後來了5次，只有1次空手而回，其中10月11日晚上9點守候到隔天清晨5點出景5次，但出大景時間大多不長， 一下出景一下白牆，只有凌晨2點40分至3點20分那次最久也最美。

竹崎鄉中和村長洪銀盛指出，中和村石棹茶園景致與琉璃夜景遠近馳名，甚至有國外遊客來台旅遊時慕名前來朝聖，但美中不足的是，錯綜複雜的電線嚴重破壞天際線，也讓石棹之美大打折扣，經極力爭取電線下地化，終在今年初完工，讓石棹櫻之道、雲之道視野更加漂亮。

阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠說，為讓更多遊客可以在網路上掌握石棹即時之美，3個月前自行斥資在製茶所裝設「即時影像系統」，讓遊客上網就能觀賞到石棹即時美景，也可做為上山賞景的參考，請大家多加利用、分享，讓石棹之美療癒心靈。

嘉義竹崎石棹季節限定的琉璃夜景登場了。（蘇再明提供）

嘉義竹崎石棹季節限定的琉璃夜景登場了。（蘇再明提供）

嘉義頂石棹琉璃光如同人間仙境。（蘇再明提供）

嘉義隙頂二延平山詩情畫意般美景。（蘇再明提供）

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