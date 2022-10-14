假球案「雨刷」成立競總湧2千人 「護台胖犬」率眾路過嗆落選

蔡政宜競選總部成立。（記者林宜樟攝）

2022/10/14 10:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因職棒假球案服刑出獄的「雨刷」蔡政宜，參選嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員，今天在東石鄉三家村福德廟成立競選總部，時代力量台北市士林北投區議員參選人「護台胖犬」劉仕傑，今天率眾前來「路過」，喊出「拒絕雨刷，蔡政宜落選」口號；蔡政宜致詞時說，過去所犯的錯，已受法律制裁，決心重新作人，希望鄉親給他機會服務。

蔡政宜總部成立，今湧入超過2000名支持者，叔叔前國民黨高雄市議員蔡慶源、東石鄉農會總幹事張淑芬、福德廟主委黃三籌、前東石鄉長李流宋等人到場支持。蔡慶源說，蔡政宜在高雄市當他的助理，對於服務鄉親及公共事務非常熟練，過去曾犯錯，已受法律制裁，現在重新開始，捐錢出力，為鄉親服務，希望大家支持。黃三籌說，福德廟能夠重建，是蔡政宜出錢出力才能完成，雖然許多網路留言打擊，但鄉親都瞭解蔡政宜對故鄉的付出，請鄉親支持，讓他進議會為民服務。張淑芬說，東石鄉需要議員為鄉親爭取資源與福利，請鄉親力挺蔡政宜當選。

劉仕傑今天號召10餘人到場路過蔡政宜競選總部成立，嘉義縣朴子分局警方派出40餘名警力到場，事先已與雙方協調，各自表達意見，而不要故意製造衝突，現場秩序良好。

劉仕傑說，「雨刷」是2009年職棒假球簽賭案主謀，用恐嚇、威逼、等方式，利誘昔日優秀的職棒球員，重重傷害台灣的職棒環境。他表示，蔡政宜出獄後打著「永遠和鄉親站作伙」的名號參選嘉義縣議員，他和時代力量嘉義市黨部聯合發起「路過」活動，號召熱愛棒球的球迷朋友們路過雨刷的競總成立大會。

劉仕傑說，他自己是棒球迷，他們要讓雨刷知道，傷害台灣棒球的行為民眾沒有忘，不能讓雨刷用縣議員的身分，持續傷害台灣社會，若嘉義縣舉辦職棒比賽，難道還要請蔡政宜開球嗎？他要求，蔡政宜應該要為假球案向全台灣棒球迷道歉，若要參選，要承諾絕對不會再犯下跟當年一樣的錯誤。

嘉義縣警方到場維安。（記者林宜樟攝）

蔡政宜揮舞戰旗。（記者林宜樟攝）

劉仕傑等人路過蔡政宜競選總部，認為假球案傷害職棒及球迷的心。（記者林宜樟攝）

球迷站出來表達心聲。（記者林宜樟攝）

劉仕傑站出來表達心聲。（記者林宜樟攝）

蔡政宜競選總部成立，非常熱鬧，還有辣妹跳舞。（記者林宜樟攝）

雨刷蔡政宜成立競選總部。（記者林宜樟攝）

東石鄉農會總幹事張淑芬（右）力挺蔡政宜。（記者林宜樟攝）

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