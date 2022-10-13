「雨刷」參選10/14成立總部 他們號召棒球迷「路過」

台北市議員參選人劉仕傑呼籲抵制「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員。（劉仕傑競選辦公室提供）

2022/10/13 22:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕嘉義縣第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）無黨籍縣議員參選人蔡政宜近日被揭露，就是曾涉及職棒假球案被判刑的「雨刷」，引發球迷不滿，但今天蔡政宜陣營都表示「不接受採訪」、「不回應」。不過，蔡政宜明（14）日將在東石鄉成立競選總部，時代力量台北市議員參選人劉仕傑和嘉義市議員參選人王浩聯手發起「路過職棒假球主謀，雨刷競選總部成立」，號召熱愛棒球的球迷一起「路過」。

劉仕傑臉書貼文：

劉仕傑表示，「雨刷」蔡政宜是2009年職棒假球案的主謀，為私利恐嚇、威逼、利誘優秀職棒球員，重重傷害了台灣的職棒，接下來幾年在各球團不懈努力下，才能有今天的職棒環境，但是「雨刷」居然打著監督的名號要參選縣議員，他與王浩號召熱愛棒球的朋友明天路過雨刷的競選總部，要讓雨刷知道大家有多愛棒球。

根據報導，2009年職棒20年總冠軍賽，統一獅與兄弟象鏖戰到第七戰，最後統一於10月25日贏得總冠軍。不料，板橋地檢署長期監控綽號「雨刷」蔡政宜為首的討債集團經營簽賭站，涉嫌長期收買職棒球員打假球，使不知情賭客付錢對賭，牟取暴利，就在總冠軍出爐、球迷還沉浸在情緒中的隔天，10月26日上午指揮調查局台北市調處、中機站、高雄市調處兵分29路，前往涉嫌人處搜索約談，成為一連串調查行動的開端，重創中職形象與票房長達數年之久。

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