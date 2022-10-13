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    首頁　>　嘉義縣

    職棒迷搜出假球案黑歷史 嘉縣議員參選人蔡政宜競總不回應

    職棒歷史粉專分享蔡政宜文宣，直呼台灣選舉無奇不有。（擷取自做伙來找野球歷史（野球講古塾）臉書）

    職棒歷史粉專分享蔡政宜文宣，直呼台灣選舉無奇不有。（擷取自做伙來找野球歷史（野球講古塾）臉書）

    2022/10/13 15:07

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）無黨籍縣議員參選人蔡政宜，將在東石鄉三家村設置競選總部，10月14日上午9點舉行競選總部成立大會，近日被職棒迷搜出他曾涉及2006年中華職棒打放水球詐欺案件黑歷史，對此，蔡政宜競選總部說「不接受採訪」、「不回應」。

    此次嘉義縣議員選舉，蔡政宜以無黨籍登記參選第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）議員，該選區10人參選搶6席，競爭激烈；蔡政宜提出「永遠和鄉親站作伙」、「政直剛強、宜嘉督政」競選標語，近期他積極參與地方事務，東石鄉許多宮廟活動都可見到他的身影；蔡政宜的妹妹蔡淑惠為現任東石鄉民代表，年底也將競選鄉代尋求連任，以「兩兄妹當選全面服務」口號，要爭取選民支持。

    分析棒球歷史的臉書粉專「做伙來找野球歷史（野球講古塾）」，近日分享蔡政宜競選總部成立大會文宣圖卡，貼文說「這位當年戕害台灣棒球極深的人現在出來選嘉縣議員，此人的政見和當時惡劣行為相較之下，真是超級無限大的諷刺」，引發網友熱議，廖姓網友回應「想當年雨刷隊實力不輸國家隊」、網友Sean Huang留言「地溝油都可以組職棒隊，他當然也可以出來選」，許姓網友說「把中職搞毀的雨刷竟然出來選議員，笑死」、Lawrenc Yu說「這是...給嘉義朋友的智力測驗嗎？」

    分析野球歷史的臉書粉專直呼「真是超級無限大的諷刺」。（擷取自做伙來找野球歷史（野球講古塾）臉書）

    分析野球歷史的臉書粉專直呼「真是超級無限大的諷刺」。（擷取自做伙來找野球歷史（野球講古塾）臉書）

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