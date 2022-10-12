暢談嘉義縣未來產業發展 翁章梁與頭家有約

嘉義縣長翁章梁與產業界進行對談。（記者林宜樟攝）

2022/10/12 15:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府勞青處今天在新悅花園酒店舉辦「頭家經營甘苦談．與縣長有約座談會」，由縣長翁章梁、嘉義縣工業會名譽理事長林宸慶、理事長呂武錦及會員參與座談，翁章梁與產業界溝通時說，嘉義縣正處於轉型階段，科學園區及產業園區正在開發中，未來工業的產能與發展性潛力無窮。

座談會今天在新悅花園酒店舉辦，翁章梁與產業界座談，並頒發獎座，鼓勵參與「企業新鮮人職場新鮮事計畫」績優單位，包含愛之味公司等8家企業。翁章梁說明現階段嘉義縣產業發展狀況，釐清政策頒布與實際執行遇到的落差，進而調整施政方針，深入討論產業發展未來性、產業發展阻力及解決的對策，建構政府與企業協力推動縣政的願景。

翁章梁表示，嘉義縣正處於轉型階段，工業發展與產業園區開發是極其重要的分水嶺，透過對談讓眾人了解農工大縣發展現況，讓政府理解企業遇到的困境，期望往後有更多機會可以與各企業深入對談，同心協力使嘉義縣變得更好。

縣府勞青處表示，縣府推動工作崗位訓練，辦理「企業新鮮人職場新鮮事計畫」，協助企業辦理新進員工職能訓練，讓新進員工成為企業即戰力；協助企業二代經營團隊，協助企業無縫接班，規劃辦理3天2夜觀摩學習活動，以增進企業二代經營團隊的管理職能及強化人際關係。

嘉義縣政府勞青處舉辦「頭家經營甘苦談‧與縣長有約座談會」。（記者林宜樟攝）

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