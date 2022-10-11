國慶焰火無人機出現「這根大砲」？ 其實是國造「勇鷹號」

民眾黃建元拍下國慶焰火中無人機展演照片。（黃建元授權提供）

2022/10/11 22:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年國慶焰火在位於嘉義縣的故宮南院園區外側施放，首度結合無人機展演，其中不少網友拍到類似男性器官的雙丸大砲，很好奇「這到底是要表現什麼？」，還有人笑說是代表嘉義「雄起」；原來，無人機展演團隊是要呈現國機國造的「勇鷹號」造型，只是觀看角度不同，而出現不同的形狀。

昨晚國慶焰火搭配無人機表演，讓嘉義縣縣治特區湧入大量觀眾，主要觀賞區是從園區東南側往水舞區觀看，可看到水舞、光藝術、無人機、故宮南院建築及焰火秀，其中進行「農工嘉義，領航起飛」橋段時，無人機排列出國機國造的「勇鷹號」，是守土衛國的象徵。

但遊客是從四面八方觀看國慶焰火，在某個角度觀看「勇鷹號」及國慶焰火時時，卻出現類似男性器官的圖形。網友黃建元拍到這張特殊角度的照片，他表示是從故宮南院至德湖東邊的走道拍下，就會呈現這種畫面。

臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出照片，發文「這就是我要的 效果」，讓許多網友發出共鳴，有1.6萬個讚，有網友回應「台灣硬起來！」、「原來不只我看錯」，也有網友說「是新阿姆斯特朗炫風噴射阿姆斯特朗砲（日本漫畫銀魂的武器）」。

無人機展演國機國造「勇鷹號」的畫面。（記者林宜樟翻攝國慶焰火直播）

無人機展演國機國造「勇鷹號」的畫面。（記者林宜樟翻攝國慶焰火直播）

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