休假不忘救人 嘉義消防員連2月休假日遇車禍緊急救援

嘉義市消防員蔡明修，休假時經過嘉義縣太保市車禍現場，趕緊救援。（嘉義縣消防局提供）

2022/10/11 22:01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市消防局德安分隊隊員蔡明修，老家在嘉義縣，假日時常往返縣市之間；今天他休假，下午經過嘉義縣太保市南埤路時，發現車禍，當時救護人員還未到場，他趕緊為傷患進行頭頸部固定及傷勢檢查，等到嘉義縣消防員到場，接手後續處置，將傷者送醫，無生命危險；蔡明修9月休假時，在嘉義縣高鐵大道上直接目睹車禍發生，他也趕緊救援，連續2個月在休假進行救護，他認為「只是舉手之勞」。

嘉義縣消防局今天下午4點39分獲報，太保市南埤路發生車禍，疑似機車與汽車發生擦撞，傷者48歲呂姓男子胸口有擦挫傷，意識清楚，當天輪休的嘉義市消防員蔡明修經過該路段發現車禍，停車查看傷者傷勢，並協助現場救護人員包紮及固定傷患，後由嘉太消防分隊救護人員送往嘉義基督教醫院診治。

嘉義最大型的臉書粉絲專頁「綠豆嘉義人」，今天下午張貼目擊者的照片，貼文「綠豆嘉義直擊：太保南埤路，休假消防員遇到車禍，立即協助幫忙。」有將近2000人按讚，網友們感謝消防員的熱心救援。9月蔡明修休假在嘉義縣協助救援時，也剛好有民眾目擊，張貼照片到網路上。

蔡明修擔任消防員15年，他說，在嘉義市或其他縣市服務時，都有休假時發現意外而協助救援的經驗；蔡明修說，意外發生時，傷者可能需要專業救護以免更嚴重，或是心跳停止而需救援，消防員有救護專業，若能專業處理，馬上進行救援，有機會救回傷者性命，其實身邊也有很多消防員，沒在分上班還是休假，「看到意外，馬上就救」。

嘉義市消防員蔡明修，休假時經過嘉義縣太保市車禍現場，趕緊救援。（嘉義縣消防局提供）

嘉義市消防員蔡明修，休假時經過嘉義縣太保市車禍現場，趕緊救援。（取自臉書粉專綠豆嘉義人）

蔡明修9月休假時，在嘉義縣目擊車禍，協助救援。（取自臉書粉絲專頁綠豆嘉義人）

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