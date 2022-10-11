翁仲德指導舞動佳績 舞蹈運動成為嘉義縣獎牌庫

舞蹈老師翁仲德（右一）與妻子嘉義縣議員黃嫈珺（左一），推動嘉義縣舞蹈運動，讓嘉義縣在全民運獲得佳績。（嘉義縣政府提供）

2022/10/11 12:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年在嘉義縣舉辦的全民運動會正熱鬧展開，在舞蹈運動項目，地主嘉義縣延續好成績，昨在13歲以下組展現精湛舞技，收穫兩金一銀佳績，加上之前在雙人組競賽拉丁舞兩項以及雙人舞競賽捷舞獲得的兩面金牌，現已累積四金一銀的佳績，幕後功臣是孩子們的指導老師翁仲德。

舞蹈老師翁仲德出身嘉義縣義竹鄉，妻子是嘉義縣議員、嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委黃嫈珺，兩人近年來積極推動舞蹈運動。翁仲德表示，這群孩子從小就跟在身邊練習，當得知全民運辦在家鄉時，立定目標要為嘉義縣拿下獎牌。

翁仲德帶領著這孩子訓練，而他原本已退居幕後，全民運重新投入訓練，進入比賽狀態奪金，師徒多人在舞蹈運動項目，各自精采、共同閃耀，是本屆全民運的一段佳話。

13歲以下組舞蹈運動單人單項競賽恰恰中， 10日為嘉義縣拿下一面金牌的陳語彤表示，自己為了這次全民運準備一年半，心裡想著上場就盡力的發揮，覺得還可以更好，對於能夠拿下金牌，是臨場發揮時達到教練的要求，很開心能為嘉義縣爭取榮耀。

陳語彤回想備戰一年多來，不斷練習，過程中教練盯很緊，表現不理想時也常常會被斥責，能拿下金牌，品嘗到勝利果實，辛苦就值得了。

在倫巴項目，金牌由嘉義縣的林頌凡奪得，同樣來自嘉義縣的吳彬愷則在鬥牛舞中表現穩健奪得銀牌。

嘉義縣選手在舞蹈運動項目表現出色。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣選手在舞蹈運動項目表現出色。（嘉義縣政府提供）

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