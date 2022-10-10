為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    國慶焰火在嘉義！逾35萬人湧入爭睹 盛況空前

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝；本報合成）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝；本報合成）

    2022/10/10 21:47

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國慶焰火今（10日）晚在嘉義縣磅礡登場，吸引逾35萬人到場觀賞，光是故宮南院院區就湧入超過5萬人，場外「第一排」的太子大道與故宮大道更是滿坑滿谷的遊客，整個縣治特區水洩不通，盛況空前，國慶焰火為嘉義帶來滿滿的人潮與錢潮，預估商機逾10億元。

    嘉義縣長翁章梁致詞指出，感謝國慶籌備委員會選擇在嘉義縣施放焰火，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日，18年前在陳明文委員在當縣長時，曾在此施放國慶焰火，當時台糖的甘蔗田已變成文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。

    蔡英文總統表示，嘉義縣在翁章梁執政引領下轉型為「農工大縣」，在中央與地方政府強力合作下，台糖太保農場設立科學園區，將扮演火車頭角色帶動相關產業發展，同時水上南靖、中埔公館工業區及民雄航太園區，也將共同帶動嘉義未來發展，相信嘉義會改變、會轉型。

    蔡總統也預告10月13日台灣開放國門，未來會更多國際朋友來到台灣，會加速與國際的往來交流，請所有國人做好準備，一起拚經濟、拚未來。

    國慶焰火主題為「守土衛國．你我同行」，施放長達45分鐘、2萬6000發焰火彈，首度進行跨媒介演出，空間景致結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前，展現嘉義的人文與氣勢。

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

    總統蔡英文、立法院長游錫堃與嘉義縣長翁章梁等人共同主持啟炮儀式。（嘉義縣政府提供）

    總統蔡英文、立法院長游錫堃與嘉義縣長翁章梁等人共同主持啟炮儀式。（嘉義縣政府提供）

    故宮南院場外第一排太子大與故宮大道路口滿滿的遊客。（嘉義縣政府提供）

    故宮南院場外第一排太子大與故宮大道路口滿滿的遊客。（嘉義縣政府提供）

    故宮南院場外第一排的太子大道遊客滿坑滿谷。（嘉義縣政府提供）

    故宮南院場外第一排的太子大道遊客滿坑滿谷。（嘉義縣政府提供）

    國慶高空焰火跨媒介演出。（嘉義縣政府提供）

    國慶高空焰火跨媒介演出。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    圖輯》國慶大會表演亮點多 日本「橘色惡魔」串起台日友誼
    2022/10/10 18:12

    圖輯》國慶大會表演亮點多 日本「橘色惡魔」串起台日友誼
    國慶焰火在嘉義！人潮與錢潮湧來 攤商笑逐顏開
    2022/10/10 18:12

    國慶焰火在嘉義！人潮與錢潮湧來 攤商笑逐顏開

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    不只國慶焰火 故宮南院平安夜特輯暖場演出單在這裡
    2022/10/10 14:57

    不只國慶焰火 故宮南院平安夜特輯暖場演出單在這裡
    國慶系列活動10/9登場 3大活動亮點一次看
    2022/10/05 13:12

    國慶系列活動10/9登場 3大活動亮點一次看
    議員質疑國慶焰火花費創新高 嘉縣府：經費效益最大化
    2022/10/04 17:15

    議員質疑國慶焰火花費創新高 嘉縣府：經費效益最大化
    國慶焰火在嘉義搶先看！ 合體故宮南院水舞無人機絕美
    2022/09/20 20:48

    國慶焰火在嘉義搶先看！ 合體故宮南院水舞無人機絕美
    嘉義縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播