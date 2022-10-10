國慶焰火在嘉義！逾35萬人湧入爭睹 盛況空前

國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝；本報合成）

2022/10/10 21:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國慶焰火今（10日）晚在嘉義縣磅礡登場，吸引逾35萬人到場觀賞，光是故宮南院院區就湧入超過5萬人，場外「第一排」的太子大道與故宮大道更是滿坑滿谷的遊客，整個縣治特區水洩不通，盛況空前，國慶焰火為嘉義帶來滿滿的人潮與錢潮，預估商機逾10億元。

嘉義縣長翁章梁致詞指出，感謝國慶籌備委員會選擇在嘉義縣施放焰火，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日，18年前在陳明文委員在當縣長時，曾在此施放國慶焰火，當時台糖的甘蔗田已變成文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。

蔡英文總統表示，嘉義縣在翁章梁執政引領下轉型為「農工大縣」，在中央與地方政府強力合作下，台糖太保農場設立科學園區，將扮演火車頭角色帶動相關產業發展，同時水上南靖、中埔公館工業區及民雄航太園區，也將共同帶動嘉義未來發展，相信嘉義會改變、會轉型。

蔡總統也預告10月13日台灣開放國門，未來會更多國際朋友來到台灣，會加速與國際的往來交流，請所有國人做好準備，一起拚經濟、拚未來。

國慶焰火主題為「守土衛國．你我同行」，施放長達45分鐘、2萬6000發焰火彈，首度進行跨媒介演出，空間景致結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前，展現嘉義的人文與氣勢。

國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

國慶焰火在嘉義！今晚在嘉義縣故宮南院登場，結合水舞、光雕、無人機，令人目不暇給！（記者廖耀東攝）

總統蔡英文、立法院長游錫堃與嘉義縣長翁章梁等人共同主持啟炮儀式。（嘉義縣政府提供）

故宮南院場外第一排太子大與故宮大道路口滿滿的遊客。（嘉義縣政府提供）

故宮南院場外第一排的太子大道遊客滿坑滿谷。（嘉義縣政府提供）

國慶高空焰火跨媒介演出。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法