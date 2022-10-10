不只國慶焰火 故宮南院平安夜特輯暖場演出單在這裡

故宮平安夜特輯暖場演出的彩排片段。（嘉義縣政府提供）

2022/10/10 14:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國慶焰火在嘉義！今天晚上8點壓軸的高空焰火秀登場前，為讓引頸企盼的遊客可以欣賞到高水準的藝文演出，故宮南院貼心安排平安夜特輯暖場表演，從傍晚6點半依序進行「新世界交響曲」音樂光雕水舞秀、無人機展演與「印象南院饗嘉 」音樂光雕水舞秀，昨晚彩排就吸引許多民眾先睹為快，驚呼節目精彩。

6點半率先登場「新世界交響曲」音樂光雕水舞，選用第4樂章，代表著不畏艱難困苦，堅持台灣精神，以祝賀別具意義的國家及故宮生日慶典。

6點50分「故宮平安夜」無人機展演到7點10分，11項無人機展演依序出場為一、空中飛毯，二、故宮南院的墨韻樓及飛白館，三、天球瓶的龍首，四、明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶，五、故宮院徽，六、明玉天地人三連環，七、翠玉白菜，八、毛公鼎，九、王羲之快雪時晴帖「神」字，十、青鳥，最後是天燈。

備受關注的無人機展演新內容有第四項「明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶」，碩大渾厚，器身環繞威武雄猛的穿蓮三爪行龍，是國立故宮博物院所藏永樂青花瓷器中的名品。

暖場最後演出的為「印象南院。饗嘉」，是何國杰Ricky Ho全新創作編曲，樂曲中清透的歌聲由「Maura 漫」詮釋，配樂融合了台灣山川壯麗的遼闊、嘉義風華樣貌的美景、阿里山風土人文的情感、故宮藝術薈萃的典雅。

故宮平安夜特輯暖場演出的彩排精彩片段。（嘉義縣政府提供）

故宮平安夜特輯暖場演出的彩排片段。（嘉義縣政府提供）

故宮平安夜特輯暖場演出的彩排片段，浪漫度破表。（嘉義縣政府提供）

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