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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣東石車禍駕駛一度昏迷 民眾及時急救恢復意識

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，黑色轎車相撞後失控衝撞民宅。（民眾提供）

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，黑色轎車相撞後失控衝撞民宅。（民眾提供）

    2022/10/10 11:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉東石農會港墘分部前嘉157縣道今天上午9點發生車禍，由男性駕駛的黑色轎車與女性駕駛的白色轎車在路口相撞後，兩車都失控撞進路旁民宅，現場怵目驚心，陳姓男駕駛一度昏迷，經熱心民眾挖出口中異物與做CPR恢復意識，兩位傷者由救護車送往嘉義長庚醫院急救，車禍原因由警方調查釐清中。

    嘉義縣消防局是在上午9點17分接獲通報，指嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，有兩位傷者待援，由於當時東石消防分隊救護車出勤，緊急調度六腳與布袋消防分隊救護車支援，兩救護車於上午9點半相繼抵達車禍現場，回報為兩車在路口相撞，陳姓男性駕駛主訴其胸、背部疼痛，初步檢查生命跡象穩定，女性駕駛則無明顯外傷。

    陳姓男子由六腳消防分隊救護車於9點41分送抵往嘉義長庚醫院，女性傷者布袋消防分隊救護車於9點46分送到嘉義長庚。

    目擊者說，大家聽到轟然巨響循聲查看，發現兩車相撞之後失控衝撞民宅，兩車車頭幾乎全毀，黑車男性駕駛在駕駛座陷入昏迷，大家趕緊呼喚，並從其口中挖出異物，再經CPR才恢復意識，所幸大家七手八腳及時協助，否則等救護車等了十幾分鐘，恐就來不及搶救了。

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，白色轎車相撞後失控衝撞路旁圍牆。（民眾提供）

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，白色轎車相撞後失控衝撞路旁圍牆。（民眾提供）

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，陳姓男駕駛一度昏迷。（民眾提供）

    嘉157縣道東石農會港墘分部前發生車禍，陳姓男駕駛一度昏迷。（民眾提供）

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