嘉義檢方創新招 跑車前反賄選「查賄超速起跑」

嘉義地檢署在跑車前宣導反賄選。（嘉義地檢署提供）

2022/10/10 11:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底選舉將近，嘉義地檢署進行反賄選宣傳，結合嘉義市政府及嘉義市商圈文化促進協會辦理的「超跑抵嘉—2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」，昨晚在文化公園在多輛跑車前宣導反賄選，呼籲呼籲全民齊心反賄，幫助檢方抓賄查賄，幫助嘉檢查賄「超速起跑」，再創全國第一。

「超跑抵嘉」活動有多輛跑車展示，還有火辣的車模助陣及表演，雙十連假吸引滿滿遊客，嘉義地檢署表示，檢方宣導反賄選，在主表演舞台旁設置「揪你作伙 齊心反賄 來電打賄 獎金到位」檢舉賄選專線電話、檢舉獎金廣告宣傳。

觀護人及榮譽觀護人進行「掃瞄嘉檢反賄選宣導影片QR Code拿獎品」活動，宣導反賄選相關影片，到舞台上進行反賄選QA快閃活動，向台下民眾說明賄選買賣票刑責、檢舉賄選獎金及檢舉賄選電話等，反賄選宣導團隊則拿著反賄選手舉牌及旗幟，走入人群吸引目光，提醒民眾守法，守護民主價值。

嘉義地檢署表示，2018年地方選舉嘉檢查賄全國第一，發出檢舉獎金2415萬元，今年地方選舉，已查獲數起參選人違反選罷法案件，起訴全國第一件違反選罷法案件，羈押1位候選人、交保6人，呼籲全民齊心反賄，幫助檢方抓賄查賄，可撥打0800024099免付費電話提出檢舉，檢舉時請說明人、事、時、地、物，若具名檢舉，協助檢調查獲「賄選」犯行可獲得獎金，查獲縣市長候選人，每案最高可獲500萬元獎金，查獲其他人賄選者有200萬元至50萬元不等的檢舉獎金，檢察機關將善盡保密責任，不用擔心身分曝光。

嘉義地檢署在跑車前宣導反賄選。（嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署在「超跑抵嘉」活動宣導反賄選。（嘉義地檢署提供）

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