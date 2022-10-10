農村、公雞和阿嬤成題材 中正大學博士生陳凱琳獲文藝創作獎雙大獎

國立中正大學中文所博士生陳凱琳（左），獲得今年教育部文藝創作獎雙大獎，與恩師江寶釵（右）合影。（江寶釵提供）

2022/10/10 07:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立中正大學中國文學研究所博士生陳凱琳，她來自屏東縣，喜愛鄉間生活，在中正大學就讀博士班時曾在2個月內完成百萬字創作，並在嘉義縣進行田野調查；這次她以小說「美麗的阿雄」，將家中飼養的公雞與農村生活化為故事，散文「厝鳥仔」描寫與阿嬤互動的日常，日前獲得教育部文藝創作獎學生組小說、散文雙特優大獎。

陳凱琳大學時在屏東教育大學（現為屏東大學）就讀，她回憶唸書期間，跟著民間文學腳步進行閩南語故事與俗諺研究；到嘉義縣就讀中正大學中文博士班之前，其實幾乎沒有文學寫作經驗，在念博士時，在恩師江寶釵的民俗文學課程裡將田野調查撰寫成小說、研究小說，把田調技巧與文學創作結合，並透過接案寫作，在短時間內撰寫大量文字，鍛鍊文筆。

生長於屏東新埤客庄，陳凱琳從小要幫家中務農養雞，曾覺得務農剝奪交友、學習時間，然而求學時加入文學踏查團隊，念田園古典詩，發現自己喜歡農村、喜歡接近土地的感覺，開始寫作後，農村的記憶與阿嬤說的故事，成為她創作的養料。

今年五月三民書局出版的「曙光：來自極東秘境的手札」，陳凱琳寫下母親娘家新北市小漁村「馬崗」的故事；七月由蓋亞文化出版社出版的「藍之夢」，以陳凱琳的家鄉「鏡庄」新埤為創作背景，還有阿嬤告訴她的鄉野傳奇，是本南國客庄風情的小說合集。這兩本書，均入選2022年德國法蘭克福臺灣館展書。

「教育部文藝創作獎是人生階段很重要的里程碑，作品成為與他人對話的文本，無比榮幸。」陳凱琳於文藝創作獎獲獎的小說「美麗的阿雄」，靈感來自成長環境，家裡飼養的公雞與農村生活成為書寫的養料。評審認為是具有鄉土文學風格的小說，全作結構完整、文筆熟練，是第一線作家水準的作品。散文「厝鳥仔」書寫與阿嬤的日常，評審認為作品以農家日常入文，阿嬤與聒噪厝鳥仔為主軸，人與飛禽以一個時空各自安頓、喧嘩，結尾收得感人，文筆細膩，是篇美麗的作品。

陳凱琳書寫鄉土，認為每一趟旅行都是回家的路，她未來將持續進行文字創作，會有更精彩的散文集作品出版。

陳凱琳獲得教育部文藝創作獎學生組小說、散文雙特優大獎。 （江寶釵提供）

陳凱琳獲得教育部文藝創作獎學生組小說、散文雙特優大獎。 （陳凱琳提供）

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