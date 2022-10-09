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    搶拍國慶焰火好位子 故宮南院明晨5點上演卡位戰

    故宮南院臨水廣場第一排是攝影人的最愛。（嘉義縣政府提供）

    故宮南院臨水廣場第一排是攝影人的最愛。（嘉義縣政府提供）

    2022/10/09 20:41

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國慶焰火明晚8點在嘉義故宮南院登場，預計45分鐘內施放2.6萬發焰火彈，由於高空焰火在水面映射下更加耀眼，南院臨水廣場成了攝影人首選，今天有不少人前往勘查場地，來自新北的攝影愛好者表示，原本打算今天就要卡位，但南院夜間將清場明晨5點開放，為搶到第一排好位子，今天打算露宿南院門口，一定前排在前幾位入場。

    梅山太平雲梯被視為從山區觀賞國慶焰火最佳制高點之一，為讓遊客可以在美麗山景中遠眺平原高空焰火，太平雲梯特別延長營業到晚上9點，想要在雲梯賞國慶焰火、拍美照的遊客可以衝一波。

    明天國慶焰火晚會流程，晚上6點半到7點半為暖場表演，接著由嘉義縣長翁章梁、立法院長游錫堃與蔡英文總統致詞，8點一到施放國慶焰火，交響樂團、高空焰火、光雕水舞及無人機共同跨域演出。

    故宮南院表示，國慶焰火在園區2個最佳觀賞點為「北側廣場園區」以及「遊客中心臨水廣場」，歡迎大家白天先進來參觀國寶展出。

    不想人擠人、離開時陷在車陣中的民眾，嘉義縣文化觀光局推薦山區6大拍攝觀賞點，包括梅山鄉的太平雲梯與二尖山、竹崎鄉頂石棹、番路鄉半天岩與二延平山及阿里山鄉小笠原山，用俯瞰視野賞國慶焰火。

    太平村長嚴清雅表示，太平雲梯營業時間配合國慶焰火延長到晚上9點，雲梯及周邊平台場地共可容納約500人，凡要進入太平雲梯，請當天現場購票入場限額300人，在太平雲梯賞國慶焰火拍美照，可留下與眾不同的獨特美好回憶。

    太平雲梯國慶日延長營業到晚上9點，讓民眾在雲梯賞國慶焰火、拍美照。（嚴清雅提供）

    太平雲梯國慶日延長營業到晚上9點，讓民眾在雲梯賞國慶焰火、拍美照。（嚴清雅提供）

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