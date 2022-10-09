身分證Q開頭嘉義人注意！「佐登妮絲城堡」免預約剩今明2天

佐登妮絲城堡巴洛克「愛奧尼式柱廊道」。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/09 15:22

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」試營運限量預約票秒殺，業者為回饋嘉義縣鄉親，10月10日（含）每日加開2000名入園名額給嘉義鄉親，只要持Q開頭的身分證（嘉義縣辨別碼）就可支付100元清潔費入園，優惠以來，每天持Q身分證者絡繹不絕，雖超過預計員額，但為不讓嘉義鄉親白跑一趟，通通可憑證入園，羡煞其他縣市遊客。

斥資30億元在嘉義大埔美園區打造的亞太最大美容生技園區「佐登妮絲城堡」，巴洛克建築物外觀未開幕前就已紅遍全台，在全台民眾引頸期盼下，10月1日開幕試營運，3日至10日營業時間為每日8點半到20點，僅開放預約入園，結果早早就額滿。

試營運預約票秒殺，嘉義鄉親反映在地人進不去，經嘉義縣文化觀光局據理力爭，業者從善如流，至10月10日每日加開2000名入園名額給嘉義民眾，只要持Q開頭的身分證就可以憑證支付100元清潔費入園，據統計，這項Q嘉義人福利6日啟動以來，每天湧入約3000位Q嘉義人，遠超過管控量，業者體恤大家，還是歡迎入內。

來自民雄的劉姓遊客指出，聽到外縣市朋友每天為搶預約票傷腦筋，自己卻可以憑身分證免預約進城觀光，這一刻真心覺得以身為Q嘉義人為榮。

來自海區朴子市的張姓遊客也說，8日傍晚帶著家人來朝聖，看到Q嘉義人湧至，想說已超過2000人限制，準備打道回府時，接待人員說可以不受員額限制憑證入園，當下心情如同摸彩中大獎般的雀躍，真的太開心了。

「佐登妮絲城堡」表示，10月11日至10月31日開放第二波試營運，每週二、三、四僅開放線上預約入園，其餘時皆可現場購票，每位酌收清潔費100元，並加贈100元消費券2張（可折抵園區內產品消費）。

佐登妮絲城堡令人嘆為觀止、高50公尺的「歐式穹頂」。（記者蔡宗勳攝）

到訪佐登妮絲城堡必拍的琦琦公主噴泉。（記者蔡宗勳攝）

「佐登妮絲城堡」國慶日開放Q開頭身分證免預約進城。（記者蔡宗勳攝）

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